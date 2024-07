Önkéntelenül le fog húzódni, ha ez a spanyol autó feltűnik a visszapillantóban – Cupra Formentor (2024) menetpróba

Az új Cupra-formanyelv része a cápaorr, amely a kompakt modelleknek is jól áll. A Formentorra alig lehet ráismerni a ráncfelvarrás után

Fotó: Ruschel Zoltán

A Formentor kiemelt szerepet játszik a Cupránál, hiszen

ez a márka első önálló modellje, amely egyben a legsikeresebb is.

Ez nem egy már meglévő Seat típus átcímkézett, sportos kivitele, hanem önálló típus, amely 2019-ben tanulmányként, majd 2021-ben szériaautóként mutatkozott be. Sikerét jól jelzi, hogy 2023-ban több mint 120 ezer példány talált gazdára belőle világszerte, ami 23 százalékos növekedést jelent a 2022-es évhez képest. Hatéves története során a Cupra kb. 600 ezer autót adott el, és ebből minden második Formentor volt. A kompakt SUV kupé Európában a saját kategóriájában az eladási listák élén szerepel, népszerűségét a jól sikerült, kellően merész formatervnek, a remek vezethetőségnek, a korszerű motoroknak és a tágas kabinnak köszönheti. Három év után jött el az ideje a frissítésnek, amely egyaránt érinti a külsőt és a műszaki tartalmat.

Hogy néz ki?

Hátulról nézve jóval kevesebb a változás, de az új felni, szín és hátsó lámpa azért árulkodó

Fotó: Ruschel Zoltán

Teljesen új az első lökhárító formája, a korábbinál sokkal nagyobb, és több részre osztott a hűtőrács, amely már a lökhárító nagy részét elfoglalja. A cápaszerű orr-részen a Cupra logó felkerült a lökhárító tetejére, az új fényszórókban háromszög alakzatban világítanak a menetfények és az első ködlámpa, ahogy már láthattuk a Tavascannál is. Minden Cupra teljesen LED-es világítást kap elöl és hátul, felárért természetesen adaptív mátrix rendszer is elérhető.

Már 272 lóerőt hoznak ki az 1,5-ös plug-in hibridből és 333 lóerőt a kétliteres benzinesből

Fotó: Ruschel Zoltán

Megújultak a könnyűfém felnik, összesen nyolcféle, 18 és 19 hüvelykes méretű kerekekből választhatunk. Megjelent egy új matt bronz fényezés, és most már kétféle matt szürke szín is rendelkezésre áll. Hátul minimálisan módosult a lökhárító, a lámpákban itt is megjelentek a háromszög alakú LED fények, amelyek ráadásul már 3D-s alakzatban világítanak. A Cupra logó immár a lámpatest része és szintén világít!

Milyen belül?

A műszerfal alapformája változatlan, de újak az anyagok, nagyobb az érintőképernyő és áttervezték a középkonzolt

Fotó: Ruschel Zoltán

Belül háromnegyedrészt újrahasznosított anyagokból készült szövet, és környezetbarát módon cserzett bőrkárpitok, valamint új műanyagok és dekorelemek jelentek meg, ami javított a korábban nem túl jó minőségérzeten. Változott a digitális műszerfal grafikája és szoftvere, ahogyan a multimédiás érintőképernyőé is, utóbbi immár 12,9 hüvelykes és a képernyő alatti sáv is világít. A Sennheiserrel való együttműködésnek köszönhetően a Formentorhoz 12 hangszórós, 390 W összteljesítményű prémium audiorendszer is elérhetővé vált.