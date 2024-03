A tolvaj nyomában a török Thomas Crown-ügy

A tolvaj nyomában a műkereskedelem egyik legfontosabb kérdését firtatja

Recai Karagöz filmjében érdekes a másik szál is, amely a rablásokat mutatja be. A férfi ugyanis bár a világ legbiztonságosabb múzeumaiból lop, de onnan a legkevésbé értékes műtárgyakat viszi el. Megfigyelhető ugyanis az a jelenség, hogyha ellopnak egy műtárgyat és megkerül, akkor jelentősen megnő az értéke. Mindez rávilágít arra, mennyire relatív a műtárgyak értéke, illetve sokszor van némi titok abban, hogy két tehetséges festő közül miért az egyik és miért nem a másik képei érnek milliárdokat. Ahogy Vincent van Gogh munkáit is halála után értékelték, vagy gondoljunk Csontváry Kosztka Tivadarra, akinek munkáiról külföldön elismerően nyilatkoztak, de hazánkban nem nagyon méltányolták. Örökösei anyagárban, szekérponyvaként akarták eladni alkotásait, amelyeket az éles szemű Gerlóczy Gedeon építész mentett meg az enyészettől.