Mickey Gilbert 1936. április 17.-én született Los Angelesben. Hatéves volt, amikor az apja vásárolt egy kaliforniai farmot, ahol kisgyerekként Gilbert kiélhette extrém mozgásigényét: kiváló lovasként 13 évesen már minden létező junior rodeóbajnokságot megnyert.

Sikerei főiskolai tanulmányai alatt is töretlenek maradtak, és amikor az 1959-es Cowboyháború című westernhez kaszkadőrnek hívták, el is dőlt a sorsa. Mintegy 150 filmben és tévésorozatban vállalt veszélyes, elsősorban lovakkal kapcsolatos mutatványokat, egyebek mellett a Ben-Hur, A vad banda, A legyőzhetetlen, a Feltámad a Vadnyugat, a Földrengés, a Pokoli torony vagy a Dutyi dili című klasszikusokban is dolgozott.

De legfontosabb kaszkadőrmunkái Robert Redford filmjeihez kapcsolódnak. 1969-től egészen 2018-ig, azaz közel 50 éven át volt Gilbert Redford dublőre. A közös munka a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című westernnel kezdődött, amelyben például Gilbert ugrott több méter magasságból, egy szikláról a folyóba Redford helyett (akivel egyébként gimnáziumi osztálytársak is voltak korábban), a film másik főszereplője, Paul Newman helyett pedig Howard Curtis vállalta a veszélyes ugrást.

De ugyanebben a filmben Gilbert Paul Newman helyett is elő kellett adjon egy kunsztot: a film egyik híres jelenetében a kaszkadőr kerékpározik hátrafele a sztár helyett:

Később Gene Wilder helyett a Fényes nyergek című western paródiában egy robogó vonatról kellett Gilbertnek egy jelzőpóznára ugrania és persze, a szintén Wilder főszereplésével készült börtönrodeós komédiában, a Dutyi diliben a rodeosztár Gilbert igazán elemében érezhette magát a kaszkadőrök egyikeként. Egyik legnagyobb munkája pedig a kaszkadőrök világába kalauzoló tévésorozat, a The Fall Guy (amelynek idén mutatják be a filmváltozatát) volt, ahol nyaktörő autós mutatványokat is elő kellett adnia.

Később kaszkadőr-koordinátorként olyan filmekben dolgozott, mint Blues Brothers, a Változó világ, a Kék villám, a Hollywoodi lidércnyomás, Az utolsó mohikán, az Árral szemben, az Apollo 13 vagy a Ha ölni kell.

Utolsó filmjében Robert Redford dublőre volt a 2018-as Úriember revolverrel című bűnügyi komédiában.