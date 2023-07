Mennyiségi korlátozás nélkül kapható július 18-tól az árstoppos liszt, olaj, tojás és UHT tej a Tesco üzleteiben, illetve online – az árstop vége előtt ezzel is segítve a vásárlókat. A vállalat emellett sokoldalú kedvezményrendszerrel biztosítja több ezer további terméke esetén az olcsó bevásárlást.

Az élelmiszerárstop augusztus 1-jén életbe lépő kivezetéséig a Tesco a vásárlási limit eltörlésével is segíti vásárlóit. Így például a nyáron közkedvelt lángos vagy tojásos lecsó ársapkás összetevőit is korlátozás nélkül beszerezhetik. A korábban érvényben lévő limit feloldása a csirkehúsra, a sertéscombra, valamint a kristálycukorra nem vonatkozik, ezen termékek esetében ugyanis a vállalat továbbra is szükségesnek látja az egyszerre maximálisan vásárolható mennyiség meghatározásának fenntartását a megfelelő készletek biztosítása érdekében.

A korlátozás eltörlése nem vonatkozik a burgonyára sem.

Ha napról-napra összevetjük a minden kereskedőnél elérhető termékkategóriák legalacsonyabb egységárú termékeiből képzett kosarak végösszegét az Árfigyelőn, akkor az látszik, hogy július 5. és 11. között a Tesco hét egymást követő napon is a legolcsóbb volt, sőt folyamatosan alacsony áron kínálja az olyan alapvető élelmiszereket, mint a porcukor, az almalé, a narancslé, a sertéshús, a csirke, a friss tej, a túró vagy épp a sajt. Ráadásul az Árfigyelő alapján az árstoppos étolajat július 6. óta a legalacsonyabb áron a Tescóban lehet beszerezni.

A Tesco üzleteit ugyanakkor nem csupán az árfigyelős termékekért érdemes felkeresni. Az áruházlánc ugyanis számos további eszközzel támogatja vásárlóit az élelmiszerre fordítható költségkeret okos beosztásában. A nyugdíjasok emellett minden kedden 5 százalék kedvezményt kapnak a vásárlásuk végösszegéből, ha használják hűségkártyájukat - áll a közleményben.