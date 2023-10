A 2005-ben Svédországban alapított Klarna az elmúlt két évben bővítette jelenlétét Közép- és

Kelet-Európában, és a régió több országa után most Magyarországon is megkezdte működését. Mostantól a magyar vásárlók a Klarna Fizetés 3 részletben szolgáltatását a Klarna kiskereskedelmi partnereinél online és a mobilalkalmazáson keresztül is használhatják.

A vásárlók három kamatmentes részletben fizethetnek (Fizetés 3 részletben), az első részletet a vásárláskor, a többi részletet pedig 30 naponként kell kifizetniük.

Van-e igény a magyar vásárlók részéről ilyen szolgáltatásra? A Klarna által 2023 nyarán elvégzett, reprezentatív kutatás adatai alapján a magyarok nagy részének érdekes lehet ez a megoldás. A felmérésben résztvevők 79 százaléka szívesebben vásárolna olyan webáruházban, ami lehetővé teszi, hogy a terméket még azelőtt megnézhesse, kipróbálhassa, mielőtt fizetne érte. 59 százalékuk válaszolt úgy, hogy nagyobb biztonságban érzi magát, ha az online áruházban lehetőség van arra, hogy szállítás után fizethessen.Érdekesség, hogy bár Magyarországon a BNPL-típusú megoldások (Buy Now Pay Later – vásárolj most, fizess később) viszonylag újak, a lakosság közel fele (48 százalék) úgy

A vállalkozásnak világszerte több mint 500.000 kiskereskedelmi partnere van. A magyar piacon a következő hetekben további helyi és nemzetközi márkák jelennek meg a platformon. Az Orsay divatáruház az egyik első olyan márka, amely a szolgáltató rugalmas fizetési rendszerét kínálja.

A magyar piacra lépéssel a Klarna már 24 országban érhető el.