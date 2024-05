Nagy bejelentést tett a Primark és a H&M

A nagy nemzetközi, Magyarországon is ismert divatáruházak közül az első budapesti üzletét nyitó Primark, továbbá a H&M, illetve a Zalando is csatlakozik egy kezdeményezéshez, melynek célja, hogy elterjessze a körforgásos gazdasági modelleket. Ezeknek különösen a ruhaiparban, azon belül is a fast fashion szegmensben lehet óriási jelentősége, amelyben minden évben rengeteg felesleges ruházati termék végzi hulladékként úgy, hogy egyébként még használható lenne.

Egy használt ruhákat áruló óriási piaci Afrikában

Fotó: Simon Maina / AFP

A kezdeményezés mögött a korábban világrekordot beállító angol tengerésznő, Ellen MacArthur alapítványa áll. Az alapítványnál azzal foglalkoznak, hogy üzletileg is elfogadható fenntarthatósági, illetve a körforgásos gazdaságra átvezető modelleket dolgozzanak ki.

Azaz olyan koncepciókat, melyek mentén a vállalatok jóval kevesebb hulladék mellett szerezhetik meg bevételeiket.

A Primarkot és a H&M-et különösen sok kritika éri amiatt, hogy termékeik túltermelése miatt azok nagy része szemétben végzi, és a cégek nem tesznek eleget a helyzet javítása érdekében.

A Primark május 28-án nyitja meg első magyarországi üzletét Budapesten, a teljes beruházásra 8 millió eurót (mintegy 3 milliárd forintot) fordítottak – közölte Maciej Podwojski, a Primark kelet-közép-európai vezetője az új üzlet sajtóbemutatóján. A 3100 négyzetméteres üzlet az Arena Mall bevásárlóközpontban nyílik, a piacra lépéssel 180 új munkahelyet teremtenek – ismertette.

A vállalat a régió öt országában, Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában összesen 12 üzletet működtet, a 13. a kedden nyíló budapesti bolt. A régiós vezető kiemelte, hogy a vállalat nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatósági szempontokra, 2030-ra például már csak újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokból készült termékeket árulnak majd, és ugyancsak 2030-ra felére csökkentik az üzletlánc szén-dioxid-kibocsátását.

A társaság korábbi tájékoztatása szerint a Primark 2023-ban 9 milliárd font árbevételt ért el az előző évi 7,7 milliárd font után, működési eredménye 735 millió font volt tavaly, míg 2022-ben 756 millió font.

Az alapítvány egy Koppenhágában rendezett divatipari konferencián mutatta be új koncepcióját, melyet ruházati cégeknek ajánl, és amely iránt a COS, a Weekday és az Arket is érdeklődik.