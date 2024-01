Nemrég Emma Stone és Mark Ruffalo árulták el egy interjúban, hogy legutóbbi filmjük magyarországi forgatása alatt szinte minden második nap sajtburgert ettek, annyira megszerették az itteni ízeket. Ezzel a szenvedélyükkel nincsenek egyedül, ugyanis az elmúlt évekhez hasonlóan ismét a sajtburger lett a legtöbbet rendelt étel Magyarországon, mintegy félmilliós darabszámmal – derült ki a Wolt 2023-as évösszegző statisztikájából.

Félmillió forint a rekord éttermi rendelésnél

A hamburger mellett a legnépszerűbb éttermi kategóriák a pizza, a tészta, a magyar konyha és a kebab voltak, a legnagyobb értékű éttermi rendelés pedig mintegy félmillió forintra rúgott. Míg a legtöbb városban ebédre sajtburgert rendeltek a felhasznáók, a debreceniek inkább tortillát és gyrost.

A sajtburger egyébként a korábbi években is népszerű ételnek számított a cégnél.

A hazai Wolt-felhasználók 2023-ban is sokszor rendelték kedvenceiket, de közülük is kiemelkedik az a felhasználó, aki összesen 1257 rendelést adott le az évben, és az is, aki egy nap alatt 25-öt.

Zöldséget, gyümölcsöt és ásványvízet vesznek a legtöbben

A cég saját kiskereskedelmi online áruháza, a jelenleg hét helyszínen üzemelő Wolt Market is népszerű. 2023-ban a legtöbb rendelést a Wolt Market Keleti élelmiszerüzlete teljesítette, ahonnan elsősorban tejet, pékárukat, csirkemellfilét, valamint friss gyümölcsöket és zöldségeket rendeltek a felhasználók. Az utóbbi két kategóriában a banán, a kígyóuborka, a paradicsom, a citrom, a vöröshagyma, az újhagyma és sárgarépa bizonyultak a legkelendőbbnek. Minden harmadik vásárló vett ásványvizeket vagy szénsavas üdítőket is.

Éjfél után jeget, alkoholt és óvszert rendelünk

Június óta Budapest legnagyobb részében éjjel-nappal elérhető a Wolt szolgáltatása, aminek köszönhetően a felhasználók éjjel is leadhatják rendelésüket, ha megéheznek vagy kifogynak a házibuli kellékeiből. A vállalat adatai szerint a vásárlók este 9 és 11 óra között leggyakrabban 2 kilogrammos kiszerelésű jeget és mikroelemet vesznek, ami pedig az italokat illeti, elsősorban a sörök népszerűek, míg borból a száraz rozé fogyott a leginkább. Éjfél után az alkohol mellett a szexuális segédeszközök, főleg az óvszerek számítanak kelendőnek. Különösen igaz ez Valentin-napon, amikor az átlagos napokra jellemzőnél háromszor több ilyen terméket rendeltek a felhasználók – derül ki a cég 2023-ra vonatkozó összesítéséből.

Cikkünk kiemelt képe illusztráció / forrás: Shutterstock