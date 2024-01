Megnyugvás helyett egyre nő a feszültség a Vörös-tengeren, ami a jemeni húszi terroristák hajókat érő fegyveres támadásai nyomán alakult ki, és amelyekre az amerikai-brit katonai erők válaszcsapásokat adtak. Az európai vállalatokat egyre súlyosabban érinti a kialakult helyzet, az alkatrészhiány miatt például autógyárak állítják le termelésüket. Nemrég pedig a Lidl is megkongatta a vészharangot.

Január 29-én a Tesla amerikai elektromos autógyártó a vörös-tengeri áruszállításban tapasztalható fennakadások miatt két hétre leállította termelésének döntő részét a Berlin melletti gigagyárában. A termelés a tervek szerint február 12-én indul újra. A cég azt nem közölte, hogy milyen alkatrészek hiánya miatt kényszerült leállásra a gyárban, ahol évente több mint 250 ezer elektromos autót gyártanak és 11 500 alkalmazottat foglalkoztatnak. A mostani Tesla-gyárleállás már nem az első a vörös-tengeri válság miatt.

A gazdasági teljesítmény szempontjából meghatározó autógyárak alkatrészhiány miatti termelési szünete csak az egyik hatása a krízisnek. A vásárlói oldalon is készülni kell további, aggasztó következményekre. Nagy brit kiskereskedők, mint például a Tesco, már év eleje óta azzal számolnak, hogy egyes termékeikből áruhiány lehet, és ahogy az Origo megírta, már a Magyarországon is számos üzlettel jelen lévő Pepcónál is készülnek arra, hogy nem biztos, hogy mindig minden termékből lesz a boltokban.

Rothadó gyümölcsök, kalózok, Ausztrália

A vörös-tengeri krízis rendeződésének egyelőre nem látszanak jelei. A húszik támadásaira a térségben állomásozó katonai erők célzott csapásokkal válaszolnak. Legutóbb Dánia jelentette be, hogy az amerikai védelmi kezdeményezés részeként hadihajót indít az Ádeni-öbölbe. A fegyveres erők jelenlétét ráadásul az is indokolttá teszi, hogy a húszik akciói nyomán kialakult helyzetben Szomália partjain újra aktívakká váltak a tengeren először helyi halászhajókat eltérítő, majd azokkal a kereskedelmi hajók ellen támadást intéző kalózok.

Legutóbb az indiai haditengerészet egyik hajója fogott el egy eltérített iráni halászhajót, amit előzőleg Szomália partjairól érkezett támadók kerítettek hatalmukba.

Jelenleg nagyon kevés szállítmányozó cég vállalja azt, hogy hajóját a Vörös-tengerre irányítva megpróbálja megközelíteni a Szuezi-csatornát, amelyen békeidőben a világkereskedelem értékének nagyjából 12 százaléka hajózik át, és amely a legrövidebb vízi útvonal Ázsia és Európa között. A teherszállítók jellemzően a Jóreménység-foka felé kerülnek, ami a nagy európai kikötőkbe érkezésük időtartamát 10-15 nappal tolja ki, a társaságok költségeit jelentősen növelve. Ez persze előbb-utóbb az árakban is megjelenik majd, magyarul egyes áruk drágulhatnak a boltokban.

Ahogy pedig a Világgazdaság megírta, a válság komoly csapással fenyegeti az európai mezőgazdaságot is. Számos termelő ugyanis már attól tart, hogy a hosszabb tengeri útvonalon a friss zöldség-gyümölcs árufélék egyszerűen megromlanak, mielőtt célba érnének.

Az Európából induló áruszállítás elakadása vagy időbeni elnyúlása a világ másik felén is éreztetheti hatását: például Ausztrália importjának 20 százalékát Európából, hajókon kapja. A késedelem a friss előrejelzések szerint ezért ott is okozhat átmeneti áruhiányokat.

Ezekből lehet hiány a boltokban

A várható általános következményeken túl, egyelőre nem lehet pontosan megmondani, mely kereskedőnél pontosan milyen hatása lesz a válságnak, és hogy az egyes európai országok fogyasztói mit fognak tapasztalni a boltokban. A brit Tescónál például arra számítanak, hogy mivel a csokoládégyártásban felhasznált pálmaolaj a Távol-Keletről érkezik, ezért a csokoládék termelői árának emelkedése miatt nekik is drágábban kell majd adniuk. Az onnan érkező, jellegzetes áruk (rizs, teafélék) várhatóan szintén többe kerülnek majd hamarosan.

Több más kiskereskedő mellett aggasztónak találják a helyzetet a német Aldinál. Egyrészt a diszkontláncál úgy látják, a húszik támadásai miatti helyzet hatással lehet ellátásukra, másrészt nehezebbé teszi a versenyt konkurenseikkel. Egyes árakciók meghirdetése ugyanis nyilvánvalóan függ a termékek rendelkezésre állásától, a mostani kaotikus helyzetben pedig a vevőcsalogatásnak ez a módszere csak nagyon óvatosan alkalmazható. Ez főként a cég brit piacát érintő hatás.

Hasonlóan látják a kérdést a másik nagy német diszkontláncnál, a Lidlnél is.

Az egyes termékek szállításában előfordulhatnak késések – közölte általánosságban a vállalat nemrég az echo24.de portállal.

A vállalat konkrét termékeket nem nevezett meg, de érdemes megemlíteni, hogy a cégnek saját vállalata van a Távol-Keletről érkező áruk Európába szállítására. A Tailwind Shipping Lines hajózási társaság elsősorban nem élelmiszer-jellegű árukat szállít Ázsiából Európába. A vállalat hajói most a legtöbb szállítmányozó cég hajóihoz hasonlóan kitérőt tesznek a Jóreménység-foka irányába Európába tartva.

A Lidl egyelőre annyit közölt, hogy a vásárlók "alig fogják észrevenni" a kialakult helyzet hatását a bolti kínálatban. Ezen belül is elsősorban a nem élelmiszer-jellegű, illetve a nem romlandó áruk kínálatában fordulhatnak elő átmeneti hiányok vagy szűkebb termékválaszték.

A diszkontlánc előbb említett, 2022-től működő saját hajózási társasága pedig jelezte: a meglévők mellé új hajók bérlésével, illetve az európai kikötőkbe érkező áruforgalmuk átszervezésével próbálják segíteni az áruellátás zavartalanságát az egyelőre bizonytalan kimenetű krízis időszakában.