David Pressman nagykövettel, Biden emberével egyeztetett Gyurcsányné a budapesti amerikai nagykövetségen. A megbeszélésen váratlanul megjelent egy háborúpárti demokrata politikus, Jason Crow is. A Gyurcsánynéval való találkozó tehát arról szólt, hogyan tudják fokozni a nyomást a magyar kormányon, hogy lépjen be Magyarország az orosz-ukrán háborúba, pörgesse fel a fegyverszállításokat, és minden, a magyar gazdaságot hátrányosan érintő szankciót is szavazzon meg. Pressman már több mint egy éve - Magyarországra való érkezése óta - megpróbálja az országot belepréselni a szomszédban zajló háborúba. Ehhez mindent eszközt bevet, legutóbb a magyarokat hátrányosan érintő vízumkorlátozást harcolt ki. Pressmannak mindezek mellett az a feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze és utasítsa az Amerikából finanszírozott dollárbaloldalt.

Bár kezdetben nem lehetett tudni az esemény célját, de a közösségi médiára feltöltött fotókból kiderült: az amerikai nagykövet az elfogultan háborúpárti amerikai kongresszusi demokrata képviselővel, Jason Crow-val szervezett találkozót Gyurcsánynénak. Crow a magyarországi látogatásról tett bejegyzésében hangot adott annak, hogy Ukrajna támogatása miatt érkezett, viszont Presmann ezt elhallgatta, ő kizárólag a bilaterális és a civil kapcsolatokról írt. Az Amerikából érkezett képviselő azonban szélsőségesen háborúpárti, többször hangoztatta, hogy támogatja a fegyverek küldését Ukrajnának.

Nyíltan vállalja nézeteit, miszerint célja minél több lőfegyver szállítása minél gyorsabban, és ennek érdekében folyamatosan együttműködik a Biden-adminisztrációval. Ahogy arról a Politico is beszámolt, Crow vezetésével több képviselővel együtt Bidennek címzett levelekben kérték fegyverek, lőszerek, rakéták, tankok és F–16-os vadászgépek küldését. Az F–16-osok kapcsán egy lőszerküldési programot is követel, valamint hogy az USA pilótákat és karbantartókat képezzen ki, illetve a komlett repülőgép-karbantartást szervezze meg.

A Gyurcsánynéval való találkozó tehát arról szólt, hogyan tudják fokozni a nyomást a magyar kormányon, hogy lépjen be Magyarország az orosz-ukrán háborúba, pörgesse fel a fegyverszállításokat, és minden, a magyar gazdaságot hátrányosan érintő szankciót is szavazzon meg.

Hatalmas különbség

Miközben az amerikai külügyminisztlrium másfél éve nem tudja - vagy nem akarja - megérteni a magyar álláspontot a háború ügyében, addig Tucker Carlson több mint 100 millió emberhez juttatta el a magyar álláspontot - erről már Koskovics Zoltán beszélt. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint Gyurcsányné és az amerikai partnerek közötti találkozó egy reakció volt Orbán Viktor kormányfő óriási nemzetközi sikert hozó interjújára.

A magyar emberek az elmúlt 48 órában megtapasztalhatták mekkora különbség van a David Pressman és a Tucker Carlson által képviselt Amerika között.

Fidesz: Nem engedjük meg Gyurcsányéknak, hogy háborúba sodorják Magyarországot

Gyurcsányék háborúpártiak, ma egyeztek meg egy háborút támogató amerikai képviselővel, „Pressman tartotta nekik a gyertyát" – közölte a Fidesz. Azt írták: Gyurcsánynéval folytatott megbeszélést Joe Biden amerikai elnök embere, azaz David Pressman budapesti amerikai nagykövet. Hozzátették, a találkozó különlegessége volt, hogy Pressman mellett részt vett a megbeszélésen az a Jason Crow is, aki „az egyik leghangosabb háborúpárti amerikai demokrata politikus", és egyben a Donald Trump volt elnök ellen „koholt vádaskodások vezére". „A Gyurcsánynéval való találkozó" valószínűleg most is egyoldalú volt – tette hozzá a nagyobbik kormánypárt –, hiszen „ahogy David Pressman eddig is mindig ki akarta oktatni a magyar kormányt, hogy mi a jó Magyarországnak és a magyar embereknek", úgy Jason Crow is ezt tette, hiszen már a találkozó előtt jelezte, hogy Ukrajna támogatása miatt érkezett.

A háborúpárti demokrata politikus azonban nemcsak támogatja, hanem folyamatosan sürgeti is a Biden-adminisztrációt, hogy minél több fegyvert, lőszert, rakétát, és vadászrepülőket küldjenek minél gyorsabban Ukrajnának – jegyezték meg. A Fidesz szerint a találkozó tehát nem szólt másról mint arról, „hogyan tudnák minél hamarabb belesodorni Magyarországot az orosz-ukrán háborúba", hogyan lehetne Magyarország is részese a hatalmas fegyverszállításoknak, és hogy „Gyurcsányék továbbra is szavazzanak meg minden olyan szankciót, amely hátrányosan érinti a magyar gazdaságot, és így a magyar emberek életét".

Pressman nem diplomata

Mára szinte teljesen feladta David Pressman, Joe Biden embere még a látszatát is annak, hogy úgy viselkedjen, ahogyan egy nagykövettől elvárható. A diplomata még Magyarországra sem érkezett, és elkezdte a háborúpárti nyomásgyakorlást a kétharmados többséggel megválasztott magyar kormányra. Pressman Magyarországra érkezése óta fokozta a tempót, és mára teljesen egyértelmű lett, hogy a célja nem a magyar-amerikai kapcsolatok javítása, hanem a legitim magyar kormány megbuktatása.

Joe Biden embere, Pressman hónapok óta próbálja elérni, hogy Magyarország változtassa meg békepárti álláspontját, és szálljon be az ukrajnai háborúba. Az amerikai nagykövet már kinevezése előtt is mindenféle konkrétumok nélkül folyamatosan támadta a kétharmados többséggel megválasztott magyar kormányt. Mindezek mellett folyamatosan utasítja és ellenőrzi az Amerikából finanszírozott dollárbaloldalt, amely az amerikai érdekeket képviseli.

Pressman, Biden embere fenyegetőzik

Tavaly novemberben úgy nyilatkozott, hogy aggodalommal tölt el, amikor látom, hogy Moszkvából repülnek rakéták a kijevi játszóterekre – és látom, hogy Magyarország külügyminisztere Moszkvába repül, hogy Facebook Live konferenciákat tartson a Gazprom központjából.

Később közösségi oldalán reagált a nagykövet szavaira Szijjártó Péter.

Az lenne a helyes, ha a kölcsönös tisztelet talaján állva nem kommentálgatnánk egymás lépéseit

- fogalmazott a miniszter. Hozzátette: „ Én sem szoktam kommentálni az amerikai külügyminiszter utazásait, és azt várom el természetesen az Egyesült Államok nagykövetétől, hogy hasonlóképpen tartózkodjon a magyar politikai kérdések kommentálásától.

A nagykövet a Politico nevű lapba is írt, s az ukrajnai háború kapcsán említette a magyar kormány békefelhívását, amelyet szerinte Amerika is támogat. Ugyanakkor úgy vélte, hogy a felhívásokat Putyin elnöknek kellene címezni. Írta ezt azok után, hogy a Biden-adminisztráció – a tavalyi invázió óta – több száz tankot, harci járművet, mobil tarackrendszert és rengeteg más hadianyagot küldött és küld Ukrajnának.

Pressman támadja a sajtószabadságot is

Mindezek mellett Pressmannak arra is volt gondja, hogy megtámadja a szabad magyar sajtót. Egy tavaly októberi videóban Amerika-ellenességgel vádolta hazánkat. Egy kvíznek beállított provokációban Magyarország neves politikai- és közéleti szereplőinek mondatait - szándékosan elferdítve - oroszpártinak állította be.

Minderre a HírTV az alábbi kérdéseket tette fel egy videóban:

Ki mondta, hogy felrobbantják az Északi Áramlatot háború esetén? Joe Biden vagy Vlagyimir Putyin?

Honnan kapott több milliárdos támogatást a magyar ellenzék, hogy egy szövetséges ország kormányát megbuktassák? Amerikai demokrata körökből vagy Putyin oligarcháitól?

Ki a legnagyobb győztese most a háborúnak? Amerika vagy Európa?

Ki adja négyszer annyiért a gázt Európának, mint a hazai piacokon? Amerika vagy Oroszország?

Mindenáron a háborúpárti oldalra akarják szorítani Magyarországot

A háborúpárti nyomásgyakorlás erősödését mutatta, hogy márciusban már aggodalomkeltőnek nevezte, hogy Orbán Viktor március elején Magyarország ellenfeleként azonosította az Egyesült Államokat. Pressman szerint szövetséges ország részéről példátlan az ilyesfajta Amerika-ellenes retorika. Természetesen, ahogy korábban, úgy ebben az esetben sem tudta konkrét mondatokkal alátámasztani az állítását az amerikai nagykövet, mert Orbán Viktor sohasem mondott ilyet.

A magyar kormány több nemzetközi ügyben is olyan álláspontot képvisel, amely elsősorban az ország érdekeit tartja szem előtt. Ez így volt a globális minimumadó kapcsán is, amelyet végül azért nem akadályoztunk meg, mert hazánk elérte, hogy nálunk az iparűzési adót is beleszámítsák a teherbe. Ennek ellenére Amerika mégis felmondta a Magyarországgal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. A Századvég szerint politikai nyomásgyakorlás állt a háttérben.

Beleszólna a magyar belpolitikai viszonyokba

A nagykövet azzal is jelentősen túllépte a hatáskörét, hogy megpróbál beleszólni a magyar belpolitikai viszonyokba. Ennek a legdurvább példája volt, hogy még április 6-án azt írta Pressman az amerikai nagykövetség oldalán, hogy „Csodálatos Széder-estet tartottunk, amelyen különböző nézőpontokat és tudományágakat képviselő, más-más háttérből érkező magyarokkal közösen gondolkodhattunk el a szabadság jelentésén. Boldog Pészahot!". Látható:

ITT SZÓ SINCS ARRÓL, HOGY "VITÁZTAK" VOLNA; BIDEN EMBERE, PRESSMAN EKKOR MÉG CSAK "KÖZÖS GONDOLKODÁSRÓL" ÍR.

Az, hogy a Mazsihisz képviselői és Gyöngyösi Márton egy asztalnál ülve ünnepeltek, azért is meglepő volt, mert pár éve még pont a jobbikos politikus antiszemita kijelentései miatt Tömegtüntetés a nácizmus ellen néven tartott tüntetést az MSZP-vel és a Hit Gyülekezetével közösen a szervezet.

Uralma alatt tartja a dollárbaloldalt

A háborúpárti nyomásgyakorlás mellett Biden emberének legfőbb célja, hogy folyamatosan ellenőrizze a több milliárd forintos kampánytámogatást kapó dollárbaloldalt. Mint ismert, az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor tavaly augusztusban Márki-Zay Péter a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében elszólta magát, hogy az általa alapított MMM még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból. Mint a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje fogalmazott, ennek a segítségével tudták kifizetni „a kampány utolsó számláit". Szavaiból kiderült, hogy a júniusi támogatás egy összegben érkezett az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt".

Az Action for Democracy egy, az Egyesült Államokban 2022 elején alapított NGO, elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt. Márki-Zay Péter nem sokkal később nyilvánosságra hozta mozgalmának teljes elszámolását a beérkezett adományokról.

Tavaly november 17-én látott napvilágot az a részjelentés, ami bizonyította, hogy nagyságrendileg hárommilliárd forintot kaphatott a baloldal az Egyesült Államokból. Azonban idén január 25-én világossá vált, hogy még ennél is nagyobb összeg érkezett a máig ismeretlen végső támogatói körtől.

KIDERÜLT, HOGY A KORÁNYI-FÉLE ACTION FOR DEMOCRACY ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ÖSSZEG NAGYJÁBÓL 160 MILLIÓ FORINTTAL MAGASABB AZ EDDIG NYILVÁNOS UTALÁSOK SZALDÓJÁNÁL. AZ EZEN AMERIKAI SZERVEZETTŐL KAPOTT VÉGÖSSZEG TEHÁT 3,174 MILLIÁRD FORINT, AMELYNEK 58 SZÁZALÉKÁT MÁRKI-ZAY PÉTER MINDENKI MAGYARORSZÁG MOZGALMA KAPTA MEG, AMELY SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT A PÉNZ EGY RÉSZÉT 2023 ELEJÉN IS KÖLTÖTTE.

Azóta az is kiderült, hogy még ennél is több pénzt kapott a dollárbaloldal. A mostani adatok szerint már több mint 4 milliárd forintról van szó.

Vízumszigorítás

Idén augusztusban pedig azzal fokozta Pressman a háborúpárti nyomásgyakorlást, hogy vízumszigorítást rendelt el Magyarországgalszemben. A Belügyminisztérium közleményben jelezte, hogy az Amerikai Egyesült Államok a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok adatait követelte Magyarországtól. Azt írták, hogy Magyarország ezt nem adja ki senkinek, mert a külhoni magyarok biztonsága a tét.

Ezért áll most bosszút a magyarokon Joe Biden elnök úr kormánya - tették hozzá.

A fent bemutatott nyomásgyakorlások ellenére a magyar kormány továbbra sem változtatott, és nem is fog változtatni a békepárti álláspontján.