Deutsch Tamás videónyilatkozatában azt mondta: a "korrupt brüsszeli bürokrácia" a jövő évi választásokkal kapcsolatban láthatóan semmit nem akar a véletlenre bízni, Brüsszel ezért félmilliárd forintos támogatást adott a magyarországi "Soros-szervezeteknek". Úgy fogalmazott: Míg a magyaroknak jog szerint járó uniós pénzeket Brüsszel a hatalmával visszaélve hosszú idő óta nem fizeti ki, sőt könnyen lehet, hogy a mi pénzünket az ukrajnai háborúra már el is költötték, addig első körben 500 milliót adtak különböző Soros-szervezeteknek, amelyek lényegében egyetlen dolgot csinálnak, Brüsszel javára Magyarország ellen dolgoznak.

Értékelése szerint a helyzet teljesen egyértelmű, Brüsszel így már most előre finanszírozza a "magyar dollárbaloldal" kampányát. Közölte: ezért levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, mert - mint mondta - "számos súlyos kérdést vet fel a nyíltan és vállaltan Magyarország ellen áskálódó Soros-szervezetek brüsszeli bürokrácia általi támogatása".

Deutsch Tamás közölte azt is: levelében felszólította a bizottság elnökét, hogy a "botrányos esettel" kapcsolatban sürgősen tisztázza az Európai Bizottság szerepét. "A válasz megérkezéséig is lassan mondjuk, hogy Washingtonban és Brüsszelben is végre megértsék: hiába finanszírozták és finanszírozzák külföldről milliárdokkal a dollárbaloldal kampányát, mi, magyarok nem hagyjuk magunkat" - jelentette ki a Fidesz politikusa.