Lakástűzről érkezett bejelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába december 29-én 1 óra 23 perckor. A bejelentő elmondta, hogy az encsencsi házban egy nő van bent, ezért a megadott helyszínre haladéktalanul rendőrök, tűzoltók és mentők vonultak. A katasztrófavédelem munkatársai eloltották a tüzet a lakóházban, amelyben holtan találtak rá az ott élő 69 éves nőre. Már a helyszínen egyértelmű volt, hogy megölte valaki. Ahogy írtuk, a saját otthonában végeztek az áldozattal és utána rágyújtották a házat.

Nagy erőkkel indult meg a nyomozás. Pár órával később már el is fogták az otthonában a gyanúsítottat, a 25 éves, helyi M. K -t. Bevitték a férfit a vármegyei rendőr-főkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Bár azt egyelőre nem tudni, miért végzett az asszonnyal, de nem az áldozata lenne az első, akinek a pénze miatt kellett meghalnia. Ahogy írtuk, közel hatvan éve a budapesti Akácfa utcában megkéseltek egy férfit, több mint 40 éve pedig Debrecenben a sarki presszóssal végeztek, de Kovácsvágáson is kegyetlen gyilkosság áldozata lett egy asszony. Nem csak a módszer lehet kegyetlen, a helyszín is lehet szokatlan. Gersekaráton a kerti WC-ben találtak rá a meggyilkolt, idős ember holttestére.