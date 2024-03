Miért kezdett el hisztériázni a baloldal legújabb kedvence, Magyar Péter?

A rendőr azt írta: Magyar "a gépjárművel való közlekedés során veszélyeztette a környezete életét, testi épségét, a rendőri felszólításnak vonakodva vagy egyáltalán nem tett eleget, agresszív, megfélemlítő, fenyegetőző magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkoztatást keltsen”. Kiderülhet a jövőben, hogy Magyarnak akár garázdaság miatt kell felelnie a hatóságok előtt?

Egyelőre csak Magyar Péter verzióját ismerjük a házassága alatt történtekről, sem a másik érintett fél, sem pedig a rendőrség nem szólalt meg az ügyben. Azonban beszédes, hogy Magyar jó előre elkezdett megágyazni a történteknek, hiszen már első posztjai egyikében arról értekezett, hogy mivel fogják őt (hamisan) támadni, majd jöttek az éppen hamisítás alatt álló rendőri jelentésekről szóló állítások, végül mielőtt a HVG, kormánypárti elhajlással egyáltalán nem vádolható újságírója (akit egyébként le is propagandistázott) megjelentethette volna az esetről szóló írását, maga tette közzé saját verzióját, majd terelésképpen kormányellenes támadásba lendült. Minden bizonnyal végül a nyilvánosság számára is ki fog derülni, milyen események – melyeket egyébként saját maga hozott a nyilvánosság elé – is rejtőznek Magyar Péter múltjában. Legkésőbb ekkor fog eldőlni a politikai jövője vagy jövő nélkülisége. Egyben biztosak lehetünk: