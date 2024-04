Itt van Sorosék legújabb terve: erre készülnek Magyar Péterrel

A Spinozában Rangos Katalinnak adott interjúban azt mondta az exférj, hogy gyerekkorában a szobája fala tele volt Demszky-plakátokkal, és ő alapvetően egy liberális embernek vallja magát. Mondhatjuk ezek alapján, hogy mindig is egy baloldali, liberális ember volt, aki másnak mutatta magát?

Az biztos, hogy a legtöbb fiú az ő gyerekkorában is inkább focisták posztereivel tapétázta ki a szobája falát, és kevesen jártak SZDSZ-es rendezvényekre. A kérdés ez esetben az, hogy miért kérkedik ezzel valaki, aki nemrég még azt állította, hogy mindig nemzeti érzelmű volt. Ami most Magyar Péterrel történik, az egy baloldali beavatási szertartás, melynek rituális elemei és szakrális eszközei között megtaláljuk a baloldal ikonjának számító, Joe Biden nagyköveténél is bejáratos Nagy Ervinnel való közös tüntetést, az ellenzéki influenszerek dicshimnuszait, Puzsér Róbert kiállását, a Magyar Narancs-címlapot, a dollármédia körbeturnézását, és – ahogy Vona Gábor, majd Márki-Zay Péter esetében is láttuk – a Spinozában történő megjelenést. A ceremónia végéhez közeledve nehéz lenne középen álló politikai szereplőként leírni Magyar Pétert.