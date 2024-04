Itt van Magyar Péter tíz legnagyobb hazugsága – videók

Magyar Péter a legmarkánsabb megtestesítője annak a törtető, mindenkin keresztülgázoló, értékek nélküli érdekembertípusnak, amelynek megjelenése a Fidesz soraiban is valóban súlyos károkat okozott. De őt tekinteni a megtisztulás reménysugarának, kissé röhejes. Hisz jól láthatóan nem veszett el undorító gátlástalansága azáltal, hogy átdiffundált a globalista oldalra, csak átalakult.



Magyar Péter hiába tagadja: feleségverő

Varga Judit volt igazságügyi miniszter családja igazsága és védelme miatt adott interjút Hajdú Péternek. A volt igazságügyi miniszter a műsorban részletesen beszámolt a Magyar Péterrel 13 éven át tartó kapcsolatukban történt verbális, és olykor fizikai abúzusról, illetve a zsarolás, megfélemlítés és a szabadságban való korlátozás több fajtájáról is. Az egyik legdurvább eset Varga Judit elmondása szerint az volt, amikor a szüleik vendégségben voltak náluk, és egy késő esti veszekedés után ő inkább a szülei mellé feküdt be. Ezek után Magyar egy késsel kezdett mászkálni a házban. „Öt percig járkált késsel a kezében, majd lefeküdt aludni” – mondta Varga Judit, hozzátéve, hogy édesanyjával rettegtek a szobában.

„Bezárt egy szobába, azért, mert bekattant azon, hogy mentünk egy nyári rendezvényre, éppen sminkeltem, és valamiért ő nem akart oda elmenni, mert valószínűleg nem tudta elviselni, hogy nekem megnyitó beszédet kell ott mondani – akkor már miniszter voltam” – mesélt el Varga egy másik súlyos esetet. Ezután elkezdett kiabálni a gyerekeinek, hogy szabadítsák ki: a nagy fiam hozott egy kulcsot, akkor még csak tizenegy éves volt, és ő szabadított ki – fogalmazott, majd hozzátette: minden gyerekük emlékszik még erre a jelenetre.

Varga Judit elmondása szerint Magyar Péter egyszer azt is eljátszotta, hogy öngyilkosságot követett el. Mint mondta, feküdt mozdulatlanul, mellette pedig egy üres nyugtatós doboz volt. Nem válaszolt, Varga hiába szólongatta, így ijedten kihívta a mentőket. Amikor letette a telefont, Magyar felült az ágyban, majd közölte, hogy semmi baja. Majd elvitte magával Varga Judit telefonját, így a kiérkező mentők telefonjáról kellett elérnie a saját készülékét.

A volt igazságügyi miniszter egy fizikai bántalmazásról szóló történetet is felhozott az adásban, elmesélte ugyanis, hogy egy alkalommal az agresszív Magyar Péter nekilökte őt egy ajtónak, miközben ő éppen várandós volt. Elmondása alapján terhessége és kismamaideje alatt egyébként többször is megalázta őt Magyar. A legfájóbb az volt számára, amikor első szülése után nem tudott betelni gyermekük látványával, és ennek az érzésének hangot is adott, de Magyar csak annyit felelt: „Mi van, nem bírsz összerakni egy normális magyar mondatot? Nem jártál nyelvtanórára? Szövegértési problémáid vannak?” Varga elmondása szerint ettől teljesen összetört és sírni kezdett, a férje pedig erre azt reagálta: „Sírjál, majd elmegy a tejed”.

A hazug Magyar Péter zsaroló is

Magyar Péter korábban azt hazudta, hogy a családja védelmében vette fel azt a beszélgetést, amellyel később zsarolta Varga Juditot. Magyar Péter azzal akart politikai tőkét kovácsolni magának, hogy a hozzá közel állókat kellemetlen helyzetbe hozza. Később Gulyás Gergelyt is megfenyegette. A volt igazságügyi miniszter közösségi oldalán Magyar Péter második zsarolási kísérletére úgy emlékezett vissza, hogy amikor Magyarral idén januárban közölték, hogy a Közútban és a Bankholdingban betöltött pozíciói meg fognak szűnni, akkor egy úgynevezett 24. óra elnevezésű Signal-csoportot hozott létre, amelyben Gulyás Gergelyt és őt fenyegette, hogy ha nem állítják vissza azonnal az eredeti állapotot, akkor ellenséggé válik.

Varga Judit szerint a legálszentebb, hogy manipulatív módon a Magyar Péter által kilátásba helyezett következményekért, amit a gyerekek el fognak szenvedni, folyamatosan őt okolta. Varga Judit továbbra is elzárkózott attól, hogy engedjen a fenyegetőzésnek, hiszen így nem lehet élni. Mindeközben Magyar Péter továbbra sem hagyta abba a becsmérlést, fenyegetést.

Azonban Magyar Péter nemcsak Varga Juditot és Gulyás Gergelyt fenyegette, hanem a gyerekeket is. Egy ponton azt mondta nekik:

A mama tönkretette papát, úgyhogy a papa most mindenkit börtönbe fog juttatni, titeket pedig intézetben fognak nevelni.

Vagyis Magyar Péter a gyerekek fenyegetésével és megfélemlítésével akarta zsarolni Varga Juditot. Varga Judit elmondása szerint Magyar egy idő után elkezdte ugyanazt csinálni az éppen serdülő korba lépő fiával is, mint vele, „hogy nem tudott a gyerek úgy viselkedni, olyat mondani, hogy ne kapja ugyanazt a verbális abúzust az apjától”. A volt igazságügyi miniszter szerint legnagyobb fiuk már nem is akar találkozni az apjával.

Magyar Péternek nincs bizonyítéka semmire

Kijöttek egy atombombának szánt felvétellel, ami egy gyenge pukinak is kevés, mert semmilyen olyan állítás nincs benne, ami csak köszönő viszonyban lenne a hozzá kapcsolt vádakkal – mondta Kosik Kristóf Huth Gergellyel beszélgetve arról a saját otthonukban, titokban rögzített hangfelvételről, amelyet Magyar Péter múlt kedd reggel adott le az ügyészségen, illetve bocsátott közszemlére. Kosik Kristóf szerint az ügyészség nem egy cukrászda. Oda nem mehet be akárki és huzigálhat ki bármit az iratokból. Egy jegyzőkönyvből, digitális és hagyományos iktatás esetén sem lehet kihúzni nyom nélkül semmit. Naplózva van minden irat és fájl, név szerint, percre pontosan, megmásíthatatlanul. Ezt a rendszert védőügyvédként pontosan ismerem, amit állítanak, az tehát lehetetlen - mondta. Nemcsak gyakorlati szempontból is, de emberileg is: ki az, aki ezt bevállalná, kockára téve a karrierjét?

A neves ügyvéd így érvelt tovább:

az ügyészségre és a bíróságokra nézve nem a kormányoldalról tapasztaltunk befolyásolási kísérleteket az elmúlt években, hanem a baloldali médiától és az NGO-k részéről, akik darabokra tépnek bárkit, aki sérti az érdekeiket. Talán ezért nem mernek fellépni Magyar Péter ellen, pedig a hatóságoknak hivatalból feladatuk lenne. Az ő tetteinek a tizedéért elvisznek bárkit. Az egyik ügyfelem például tíz kiló libamáj ellopása miatt négy hónapja van előzetesben. Ezek után mit mondjak neki?

Magyar Péter a várakozásokat túl magasra tette, olyan bizonyítékokat ígért, amelytől a kormány azonnali bukását várta. Ez nem következett be, a bizonyítékai meglehetősen gyengék, még ellenzékhez köthető jogászok szerint sem várható semmilyen jogi következmény.

Magyar Pétert csak a személyes bosszú vezérli

A családon belüli erőszak ügye és a Varga Judit által elmesélt bántalmazási ügyek jól bemutatják, hogy Magyar Péter miért lépett a baloldali politikusok útjára. Valójában nem azért – mint amit állít –, hogy a hazáját akarja szolgálni, hanem azért, mert fideszes körökben vállalhatatlanná vált, illetve a munkahelyét is elveszítette, így a mostani politikai ámokfutása csupán egy személyes bosszú.

Boros Bánk Levente szerint Magyar személyes motivációját nehéz megfejteni, mindenki csak találgat.

Lehet mögötte személyes bosszú, vagy maga az az élethelyzet, amiben az év elejére találta magát.

Mindenesetre az eddigi megnyilatkozásai szerint kormányt akar buktatni és a helyére kerülni, hiszen március 15-én tulajdonképpen kormányprogramot hirdetett. Láttunk, és látunk még ilyet a balliberális oldalon – mondta.

Magyar Péter lehallgatta a saját feleségét

Magyar Péter konkrét bizonyítékok helyett csak egy, a korábbi feleségével, Varga Judittal való rossz minőségű és zavaros beszélgetést közölt. A homályos beszélgetés során ráadásul rendre ő mondja ki a neveket, emeli ki a lényeges mozzanatokat, érezhetően beszéltetni próbálja egykori feleségét, próbálna belőle súlyos mondatokat kihúzni – sikertelenül. Az is egyértelmű, hogy egy megvágott felvételről van szó. Később kiderült, hogy Varga Judit kényszer hatására beszélt csak a felvételen, és teljesen világos, hogy minél hamarabb véget akar vetni a társalgásnak.

Varga Judit pedig ezt nyilatkozta a felvétel készítésének körülményeiről: