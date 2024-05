A Paks elleni kupadöntős vereség után Dejan Sztankovics váratlanul távozott a magyar bajnok Ferencváros vezetőedzői posztjáról, és aláírt az orosz Szpartak Moszkva együtteséhez. A Fradinál így most gőzerővel keresik a tavaly ősszel érkező szerb tréner utódját. A magyar sajtóban azóta már több név is megjelent azzal kapcsolatban, hogy ki ülhet le az idén sorozatban hatodik, összességében 35. bajnoki címét szerző csapat kispadjára, így például a Rakówot bajnoki címig vezető lengyel Marek Papszun, a PAOK-nál, Krasznodarnál, Watfordnál és Maccabi Tel-Avivnál is megfordult Vladimir Ivic is szóba került, akárcsak Phillip Cocu, Alessio Dionisi és Rui Vitória, de a Real Madrid és a Liverpool korábbi BL-győztes trénere, Rafael Benítezt is összeboronálták már a Fradival.

Orosz Pál: nem volt elegáns Sztankovics távozása

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója csütörtökön az M1-nek adott interjút, amelyben hangsúlyozta, hogy szerinte nem volt elegáns a szerb edző múlt heti távozása, különösen, hogy az Újpest elleni derbi előtt hagyta ott a csapatot. A klubigazgató kitért arra is, hogy a szezonra kitűzött céljaikat elérték, kivéve a Magyar Kupát, "ami egy fájdalmas pontja az idénynek".

Összességében nézve egy nagyon szép szezont futottunk, nemzetközi és magyar szinten is"

- mondta Orosz.

Dejan Sztankovics távozása nem volt elegáns Orosz Pál szerint

Máté Csaba nem lesz újra a Fradi edzője

A zöld-fehérek vélhetően az utóbbi időben már megszokott képletet fogják követni az új edző kiválasztásánál, vagyis egy magasabb polcról próbálnak igazolni edzőt. Ezt támasztotta alá Orosz Pál is, ugyanis az edzőkereséssel kapcsolatban leszögezte, hogy több jelölt is van, de továbbra is külföldi, nemzetközi szinten ismert edzőben gondolkodnak. A klubvezető hozzátette, hogy ugyan sikeresnek ítélik meg a jelenleg is a klub állományában dolgozó Máté Csaba edzői korszakát, ettől függetlenül nem fogják az ősszel beugró edzőt újra kinevezni a Fradi élére. Az interjúban az is elhangzott, hogy a Fradi keretéből kikerült Alekszandar Pesics marad a klubnál és bizonyíthat a következő edzőnek.

Nincs arra reális esély, hogy Máté Csaba legyen a Ferencváros vezetőedzője. Nagyon tiszteljük őt, jelenleg is a kötelékünkben van, de nem lesz a Ferencváros jövőbeli edzője. Olyan edzőt szeretnénk választani, aki lehetőleg komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik

"Azt szeretjük, ha huzamosabb ideig együtt dolgozhatunk valakivel, így úgy szeretnénk most edzőt találni, hogy hosszú időre velünk maradjon" – mondta Orosz Pál.