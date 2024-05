Karácsony kampányfinanszírozási botránya: mutatjuk, hol razziázott a NAV

Ahogy az Origo is megírta, a NAV házkutatásokat tartott több helyszínen Karácsony Gergely kampányfinanszírozási botránya ügyében. Több helyszínen, többek között Tordai Csaba, Karácsony Gergely ügyvédjénél és jogi főtanácsadójánál is volt házkutatás az elmúlt napokban. A NAV akciójáról maga a főpolgármester számolt be a Facebook-oldalán.

Budapest, 2019. október 1. Karácsony Gergely ellenzéki fõpolgármester-jelölt a zuglói önkormányzat Idõsügyi kisokos címû tájékoztató füzetét adja át újságíróknak az idõsek világnapja alkalmából

A NAV-razzia nyilvánvalóan összefügg az ellenzék és Karácsony Gergely 2019-es kampányfinanszírozási botrányával, ami miatt az adóhatóság, Budai Gyula feljelentése nyomán, költségvetési csalás gyanújával nyomozást folytat.

Ezt bizonyítja az is, amilyen helyszíneken történtek a házkutatások. A Magyar Nemzet információi szerint a nyomozók többek között megjelentek a Karácsony 2019-es kampányát levezénylő Mindenki Budapestért Egyesület székhelyén, amely az egyesület elnökének, Perjés Gábor bejelentett tartózkodási helye is egyben. Szintén volt házkutatás a külföldi pénzmozgásban érintett Bakony Rental Kft.-nél, amely cím a cég ügyvezetőjének, Karácsony régi bizalmasának, Mravik Zsoltnak és élettársának, Tordai Csabának bejelentett lakóhelye is. A lap értesülései szerint a nyomozók jártak utóbbi cég könyvelőjénél is.

Visszatérve a nyomozáshoz, a fideszes politikus azután fordult a hatósághoz és tett több súlyos bűncselekmény miatt feljelentést, hogy a Magyar Nemzet részletes tényfeltáró írást közölt arról, hogy a főpolgármester öt évvel ezelőtti kampányát külföldi forrásból finanszírozták.

A főpolgármester kampányába folyó külföldi pénz egy észt cégtől érkezett a Karácsony bizalmasa, Mravik Zsolt által tulajdonolt Bakony Rental Kft.hez, majd onnan a Városházán dolgozó közvetítő segítségével a 99 Mozgalom botrányából jól ismert Perjés Gáborhoz, a főpolgármester bizalmasához, a kampányt bonyolító Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesület irányítójához került, aki több alkalommal összességében 75 millió forintot befizetett a Mibu bankszámlájára. Azóta kiderült, hogy az észt cég a Seven Chieftains and Partners OÜ, amelynek vezető tisztségviselői Bajnai és Gyurcsány emberei, Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor egykori kabinetfőnök, akik a DatAdat mögött is állnak.