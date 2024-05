Nyugdíjasokat kifosztó, börtönben ült anyós-gazdasági vezető, félkarú rablókkal seftelő pártalapítók, alvilági testőrök - kik veszik körül Magyar Pétert?

A jelöltről Bohár Dániel készített egy videós összeállítást, amit ITT tud megnézni!

Lajos Béla nyíltan kiváló kapcsolatokat ápol a David Pressman amerikai nagykövettel.

Fotó: Facebook

A Csipke Józsikát szerző, baloldali LMBTQ-aktivistával kampányol

Arról is beszámoltunk, hogy sajtóbeszámolók szerint a hétvégén Ózdon kampányolt Magyar Péter, ahol hosszabb időd töltött el a baloldali LMBTQ-aktivista Bódis Krisztinával, a Van Helyed! Alapítvány vezetőjével, és az NGO oktatási helyszínét is megtekintette, amelynek "nagykövete" mások mellett Nagy Ervin is – írta meg a Tűzfalcsoport. A blog közölte, Bódis neve az éves LMBTQ-megmozdulás, a Budapest Pride Fesztivál kapcsán is visszatérően, régóta feltűnik, a 2006-os Pride Fesztiválon a vezetése mellett rendezték meg az Irodalmi Centrifuga meleg tematikus estjét. A 2013-as Pride Fesztiválon pedig Bódis, mint a mozgalmat támogató költők, írók egyik hazai képviselőjeként olvasott fel saját verseiből az LMBTQ-megmozdulás során. Bódis tollából származik a „Csipke Józsika” című LMTBQ-mese, amelyben azt írja, hogy "Van a tündérkirálynőnknek egy húga és egy öccse, vágtak most egymás suttogó morajába a tündérkék. Mindkettőjük választott szerelmet magának, de jaj, micsoda szégyen! A fiú fiút választott, a lány lányt, és mi nem tudjuk, mitévők legyünk, engedjük, ne engedjük, kérünk, dönts igazságosan! De Csipke egyáltalán nem vágott olyan aggodalmas képet, mint a tündérkék körülötte."

Bódis Krisztina Fotó: Facebook

Soros György köreiben sem ismeretlen a pszichológus neve. 2019 tavaszán a Közép-európai Egyetem (CEU) oktatói az akadémiai kutatóintézetekben és budapesti egyetemeken dolgozó kollégákkal együttműködésben új oktatási projektet indítottak a CEU Demokrácia Intézete égisze alatt. A CEU Bibó István Szabadegyetem magját a CEU elkötelezett, különböző tanszékeket és tudományágakat képviselő oktatói képezi. A szervezet korábbi kurzusán („A cigány problémától a roma emancipációig”) Bódis is előadóként szerepelt. Bódis háromszor nyerte el munkásságáért a Soros György által támogatott "Autonómia Alapítvány Tolerancia díját, amellyel azokat díjazzák, akik a toleranciáért, az esélyegyenlőségért, a kisebbségek és a másság elfogadásáért tesznek dolgoznak".

Magyar Péter tehát az LMBTQ-aktivistával kampányol, aki korábban Nagy Ervinékkel is ellátogatott a képen látható helyszínre.

Fotó: Facebook

Bódis Krisztina közreműködött a Soros által támogatott Labrisz Leszbikus Egyesület „Meseország Mindenkié” LMBTQ-mesekönyvében. A kötet történeteiben ismert mesék újra írt változatait alkották meg a szerzők olyan hősökkel, akik valamilyen stigmatizált vagy kisebbségi csoporthoz tartoznak. Az olvasók (köztük gyermekek is) többek között meleg, leszbikus, transznemű főszereplőkkel találkozhatnak.

Nagy Ervin ugyanazon a helyszínen egy évvel korábban.

Fotó: Facebook

Tehát egyértelmű a kapcsolat és az összefonódás a Soros-szervezet, az LMBTQ-aktivista és Magyar Péter között. Valószínűleg Magyar magától sosem jutott volna el erre a helyszínre, és Nagy Ervin kapcsolhatta össze Bódissal.

Bővebben Bódis akcióiról és kapcsolatairól ITT olvashat!

Mitől fél Magyar Péter?

Ahogyan arról már fentebb beszámoltunk, 50 milliós BMW-k, csúcstechnika, a pesti éjszakából jól ismert alakok. Miközben egy botrányba fulladt PR-akció keretében Magyar Péter vonattal utazott Debrecenbe, csapata 50 milliós BMW X6-osokkal, Mercedes buszokkal, „szolgálati” csúcstechnikával felszerelve az autópályán ment egyik rendezvénye helyszínére. Óriási botrány lett abból, hogy a testőrei törvénytelenül, önkényesen lezárták a Debrecenbe tartó Intercity egyik vasúti kocsiját, hogy „Magyar úr” – ahogy ők nevezik – zavartalanul utazhasson – emlékeztetett összefoglalójában a Metropol. A testőrök a büfékocsiba tartó vagy helyüket kereső utasokat vegzálták és mozgásukban korlátozták.

Eközben Magyar Péter testőrkommandójának nagyobb része tehát BMW X6-osokkal, Mercedes buszokkal karavánt alkotva az autópályán ment Debrecenbe. Mire a vonat megérkezett, már kiosztották egymás között a „szolgálati” csúcstechnikát, felszerelkeztek a fülhallgatókkal és adóvevőkkel.

A Metropol által megkérdezett szakértők a testőrkommandó tagjai között felismertek több, a pesti éjszakából és az alvilágból jól ismert „nehézsúlyú személybiztosítót”.

Kigyúrt pasasok védik Magyart. Fotó: Metropol

Kigyúrt alvilági figurák védik Magyar Pétert.

Rolex órás testőr védi az exférjet. Fotó: Metropol

Magyar az utóbbi időben sokszor leégette magát, ugyanis egy rendőrségi rádiót internetblokkolónak nézett, majd folyamatosan arról beszél, hogy megfigyelik őt titokszolgálati emberek. Közben elképesztő, milyen figurákkal veszi körbe magát, ugyanis láthatóan nagyon fél valamitől. Rolexet viselő, elsötétített luxusautókkal járó alvilági bűnözőkkel védeti meg magát.

Gyurcsányé is meg akar állapodni vele

Az pedig az egyik legfrissebb hír, hogy Gyurcsányné most a Népszavának fejtette ki, hogy össze kell állniuk az agresszív exférjjel, Magyar Péterrel. Korábban Gyurcsányné és Karácsony Gergely, Gyurcsány bábja is az exférjjel való összefogásról beszélt.

Gyurcsányné szerint matematikai szükségszerűség, hogy egy az egy ellen induljon az ellenzék, így aki le akarja bontani Orbán Viktor rendszerét, annak tudomásul kell vennie a matematika törvényét – idézte a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely is összeborulna az agresszív Magyarral

Mint arról korábban beszámoltunk, május 5-én a DK–MSZP–Párbeszéd szövetsége tartott választási gyűlést a baloldal egyik fellegvárában, Salgótarjánban, ahol Karácsony Gergely kijelentette, hogy össze kell fogni Magyar Péterrel, mert meglátása szerint hosszú távon ennek nincs alternatívája. Gyurcsányné emellett világossá tette, hogy a DK „mindenkivel hajlandó együttműködni, aki Orbán rendszerét le akarja váltani.”

Bajnai Gordon köre is támogatja az agresszív Magyar Pétert. Fotó: Origo - AFP/Georges Gobet

a parlamenti választáson nincs három pólus, ott két pólus van

– fogalmazott Karácsony Gergely, majd arra a kérdésre, hogy örülne-e, ha az ellenzéki pártok összefognának a TISZA Párttal, úgy válaszolt:

ez nagyon sokára lesz, de azt gondolom, hogy ennek hosszú távon nincs alternatívája.

Ugyanezt a kérdést kapta Gyurcsányné is, aki a következőképpen válaszolt:

aki Orbán rendszerét le akarja váltani, annak együtt kell működnie. Én mindenkivel hajlandó vagyok együttműködni.

Már Gyurcsányné is nyíltan beállt Magyar mögé. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Hamarosan egy színpadra áll Magyar Péter a baloldal vezetőjével, Gyurcsány Ferenccel

Egy dolog számít a baloldalnak, hogy a békepárti jobboldali kormány valahogy megbukjon – minderről már Rotyis Bálint beszélt az Origónak adott interjúban. A Nézőpont Intézet elemzője elmondta, hogy Bajnai Gordon és köre évek óta építi azt a hálózatot, amely pénzzel, kampánystratégiákkal, kutatásokkal, elemzésekkel és aktivistákkal látja el azt a politikust, aki éppen új baloldaliként tűnik fel a színen. Hozzátette:

a magyar emberek többségét lenézik, úgy tekintenek a magyarokra, mint tanulatlan és neveletlen kölykökre, akiket már megnevelni sem lehet. A külföldi megrendelők számára lényegtelen, hogy egy esetleges kormánybuktatás után az ország teljes anarchiába süllyedne.

Magyar Péter.

Fotó: Havran Zoltán

Ki bízná ilyen emberekre a sorsunkat?

Láthatóan egyre hiteltelenebb tehát Magyar Péter, aki körbevette magát alvilági figurákkal és bűnözőkkel. Mégiscsak igaz a mondás, hogy összenő, ami összetartozik, és Magyar Péter hazatalált oda, ahová való: a baloldalra.

Ami pedig mindent elárul a baloldal erkölcsi tartásáról: hogy bárkivel hajlandóak lennének összefogni a kormány ellen, de elveik nincsenek, víziójuk sem. A baloldal már számtalanszor bebizonyította, hogy csak veszekednek, civakodnak, de nem az ország és a magyar emberek érdeke a fontos nekik, hanem külföldi megrendelőik elvárásai, és pénze. Pedig egy ország vezetéséhez nem elég a gyűlölködés, és az, hogy meg akarják buktatni a kormányt. Komoly feladat felelősen vezeti az országot főleg a mostani háborús időkben, mert mindennek komoly következménye van.

Itt érzi jól magát: olyan emberek körében, akik bűncselekményeket követtek el, szexpartnereket toboroznak, akik a háborút és a migrációt, valamint a genderpropagandát támogatják. Magyar Péter hazatalált. A kérdés már csak az: ki az, akik képes lenne nyugodt szívvel ilyen emberekre rábízni Magyarország sorsát, saját maga és családja, gyermekei, valamint unokái jövőjét és biztonságát?

Magyarék célja megbuktatni a békepárti Fidesz-kormányt, éppen ezért van szükség a magyar emberek támogatására június 9-én: meg kell védeni a magyar szuverenitást, az elért eredményeket, a gyermekeink jövőjét és biztonságát. Nem szabad hagyni, hogy hazánkat belepréseljék a nemzetközi háborúpártiakkal együtt ebbe a háborúba.

