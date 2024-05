Így hálózzák be Magyar Pétert és a Tisza Pártot az ország egyik legnagyobb csalássorozatának a résztvevői

Magyar Péter, Vogel Evelin és a fegyházból nemrég szabadult Sájer Mária, a titkárságvezető és gazdasági vezető.

Fotó: Metropol

SájerMária ugyanis a legszűkebb stábba tartozik. Ő kezeli a számlákat, fizeti a beszállítókat, színpadi technikát, testőröket, irányítja, kezeli a hirtelen százmilliókkal felduzzasztott Magyar-közösség pénzügyeit. A színpadra lépés előtt jellemzően vele vált szót utoljára Magyar Péter – emelte ki a Metropol.

Magyar Péter gazdasági vezetője a bűnözői tevékenysége alatt azt hazudta a károsultaknak, hogy a médiába, filmgyártásba fekteti be a pénzt, így fizet majd magasabb hozamot. A bírósági ítélet kimondta, hogy egy károsultra vetítve ő okozta a legnagyobb kárt, miután 108 milliót csalt ki egyetlen embertől. Volt, akit rábeszélt arra, adja el a lakását, hogy a pénzt majd „megforgathassa” – írta korábban a lap.

A Magyar Nemzet a bírósági iratok alapján azt is megírta, hogy Sájer Mária a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott.

Sájer Mária vitte tovább a bizniszt

Fontos megemlíteni, hogy amikor már összeomlóban volt a piramisjáték-hálózat, a bűnbanda vezetője le volt tartóztatva, a vele végig szoros kapcsolatban álló Sájer Mária ennek ellenére tovább folytatta a zavaros ügyleteket és több sértettet is rábeszélt a „befektetésekre“. Az ügyben egyébként már jogerős döntés született, a csalási botrány kiagyalóját tizenegy évre ítélték, igaz, F. Attila jövőre szabadulhat a rácsok mögül. Magyar Péter bizalmasa, egyben élettársa édesanyja már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet ült börtönben.

A bűnszervezet vezetőinek gátlástalanságát mutatja, azért, hogy minél több embert ki tudjanak semmizni, jó közéleti kapcsolataikra is hivatkoztak. Többek között megemlítették egy ismert, befolyásos politikus nevét is, akivel természetesen semmilyen kapcsolatban nem álltak. Sőt, az illető politikus jelzett is a hatóságoknak, hogy visszaéltek a nevével.

A Tisza Párt alapítója is belekeveredett a botrányba

Még le sem csillapodott a Magyar Péter bizalmi emberét, élettársa édesanyját körüllengő botrány, máris újabb bomba robbant: kiderült, hogy az ügynökmúlttal is terhelt, Sájer Máriát is ismerő Deák Boldizsár, a Tisza Párt alapítója is belekeveredett a milliárdos csalássorozatba. A bírósági iratokból kiderül, hogy a bűncselekmény-sorozatban Deák Boldizsár neve is felbukkant. Mivel a férfi az ügy több szereplőjével is kapcsolatban állt, így nyilván többet tudhatott a csalássorozatról, mint egy átlagember, igaz, a perben mint sértett, csak tanúként szerepelt.

Deák Boldizsárnak a vádlottak padján lett volna a helye?

Az az általa indított polgári per anyagából azonban nyilvánvalóvá válik, hogy a férfi az ingatlanjával vett részt a bűnbanda által felügyelt „befektetésekben“. Mint az iratokban szerepel, Deák kapcsolatba került a bűnszervezet vezetőjével is, aki a jelzálogjog bejegyzése fejében tíz hónapon keresztül havi két-két és fél millió forintot ígért neki, amit aztán nem fizetett ki. A férfi tehát papíron károsultja a csalássorozatnak. Az azonban fontos kérdéseket vet fel, mégis mi oka volt a dörzsölt üzletembernek arra, hogy egy ilyen kockázatos bizniszben részt vegyen, még akkor is, ha kimagasló befektetési lehetőséget látott a csalássorozat szereplőinek ajánlatában. Erre az egyértelmű válasz az, hogy semmilyen, kivéve akkor, ha Deák bennfentesebb információkkal is rendelkezett a piramisjátékról.