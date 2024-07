Öt év után vették vissza a kormánypártok Miskolcot

Miskolcon nemcsak a polgármester-választást nyerte meg a Fidesz–KDNP, hanem a közgyűlésben is magabiztos többséget szerzett. A megválasztott polgármester azt mondja, ez nagyon nagy öröm és óriási felhatalmazás. A választás éjszakáján is arról beszélt a megválasztott képviselőjelölteknek, hogy amilyen nagy volt a feléjük áradó bizalom, olyan nagynak kell lenni az alázatnak is. Tizennyolc körzetből tizenötöt nyertek meg a kormánypártok.