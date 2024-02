Maga Soros György amerikai tőzsdespekuláns állt a rejtélyes mikroadományok mögött, akit egy jól szervezett mechanizmussal igyekezett leplezni az Action for Democracy, Karácsony Gergely volt főtanácsadója által vezetett csapata. Bár nem reklámozták, mégis pontosan tisztában voltak vele, hogy valójában a baloldali ellenzék választási kampányát támogatják a guruló dollárokkal – ismerte el egy napokban napvilágra került videóban az Action for Democracyt alapító Korányi Dávid. A videókból az is kiderült, hogy nem csak Magyarországon avatkoztak bele a választásokba az amerikai tőzsdespekuláns emberei. Az eddigi információk alapján a hazai baloldal a 2022-es választási kampányra közel 4 milliárd forintnak megfelelő dollárt kapott. Eddig a baloldali politikusok tagadták, hogy Sorosnak köze lenne a kampánypénzhez, de ez az állításuk most végleg megdőlt.

Az Action for Democracy (A4D) vezetőségébe tartozó Soros-emberek vallanak arról egy közelmúltban napvilágot látott felvételen, hogy tényleg az amerikai spekuláns juttathatta a dollármilliókat Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmához és a Karácsony Gergely főpolgármester előválasztási kampányára létrehozott 99 Mozgalomhoz.

A MagaBabe nevű X-oldalon eddig három rejtélyes videót tettek közzé, amelyekből rengeteg érdekes információt lehet megtudni Soros György politikai manipulációiról, amelyek egyszerre zajlanak az amerikai politikai hadszíntéren és számos egyéb országban, például Brazíliában, Törökországban, Lengyelországban, Szlovákiában és természetesen Magyarországon is.

Nem kevesebbről van ugyanis szó a felvételeken, mint arról, hogy Soros azzal párhuzamosan, hogy az Egyesült Államok belpolitikáját igyekszik befolyásolni, több országban is beavatkozott a választásokba a neki nem tetsző vezetők ellen.

Minderről persze korábban is lehetett hallani, csakhogy eddig rendre összeesküvés-elméletnek minősítette a Soros-féle befolyásolási kísérletekről szóló híreket a nemzetközi sajtó. Most azonban az A4D vezető tisztségviselői maguk mesélik el, miként avatkoztak be a választók mozgósításán dolgozó baloldali civil szervezeteken keresztül és személyesen is a magyar mellett – a szintén nemrég zajlott – lengyel, szlovák és brazil választásokba is.

Az X-re most kitett felvételeken megjelent legérdekesebb magyar vonatkozású információ, hogy valóban Soros György állhatott a magyar ellenzéknek juttatott dollármilliók mögött. Az egyik videón az A4D kuratóriumának elnöke, Kati Marton, aki régi Soros-bizalmas, arra a kérdésre, hogy a híres Mr. Soros volt-e az A4D fő mecénása igennel válaszol, majd nevetve figyelmezteti beszélgetőpartnerét: „Ne is mondja ezt".

Azt, hogy titkolni igyekeztek Soros György érintettségét, mi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy az A4D igazgatója, Korányi Dávid az egyik videóban éppen azzal kérkedik, hogy Amerikában az „501 – (C) (4)" besorolás lehetővé teszi számukra annak elhallgatását, hogy kik is támogatták a tengerentúl bejegyzett „nem kormányzati szervet", azaz NGO-t.

Egy másik Soros-közeli A4D kuratóriumi tag, Wesley Clark tábornok, egykori NATO-főparancsnok, akivel például Márki-Zay Péter egykori miniszterelnök-jelölt is rendszeresen egyeztetett a háború kérdéséről, szintén elszólta magát az egyik felvételen. Clarkot megkérdezik, hogy sok olyan amerikai van-e, akik támogatják a magyarországi ellenzéket. Nincsenek olyan sokan, mint szeretném. Senki sem olyan, mint George - válaszolja erre Clark tábornok, elismerve, valóban Soros állhat főszponzorként a magyar baloldal mögött.

Karácsony és Bajnai táskás embere az amerikai törvényeket is megszeghette

Írtunk arról is,hogy Márki-Zay Péter visszatérően arra hivatkozik, hogy az A4D-től származó pénzek nem kormányváltásra, hanem „kultúraváltásra" érkeztek.

AZONBAN MIND A „CSAK FELFELÉ" NEVET VISELŐ VÁLASZTÁSI PROGRAMBÓL - AMELYEN A FINANSZÍROZOTT MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM A HAT BALOLDALI PÁRT, MINT JELÖLŐSZERVEZET MELLETT JELENIK MEG -, MIND A MOZGALOM VEZETŐJÉNEK, MINT EGY KÖZHATALMI TISZTSÉGRE TÖRŐ MINISZTERELNÖK-JELÖLTNEK VALAMENNYI KORÁBBI MEGNYILVÁNULÁSÁBÓL ALAPPAL LEHET ARRA KÖVETKEZTETNI, HOGY AZ MMM VISZONYLATÁBAN INKÁBB KÖZVETLEN POLITIKAI TEVÉKENYSÉGRŐL VOLT SZÓ.

Ugyanez mondható el a gyermekek védelme érdekében megtartott népszavazás ellen folytatott politikai hadjárat kapcsán is, amelyet az Action for Democracy jelentésében kendőzetlenül úgy interpretál, hogy „egy valóban rosszindulatú népszavazás érvénytelenítését segítette".

Mindezek ismeretében alappal feltételezhető, hogy az Action for Democracy az 501(c)(4) besorolású szervezetekre vonatkozó cél szerinti, továbbá az anyagi erőforrások felhasználására vonatkozó korlátokat is figyelmen kívül hagyhatta, így pedig

A SZERVEZET NEM CSUPÁN A MAGYAR, HANEM AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VONATKOZÓ JOGSZABÁLYAIT IS MEGSÉRTETTE,amennyiben erre az illetékes hatóságok megfelelő bizonyítékot szolgáltatnak.

A rendszerváltás óta nem látott botrány

Az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát arról,hogy az általa alapított MMM még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból. Mint a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje fogalmazott, ennek a segítségével tudták kifizetni „a kampány utolsó számláit". Szavaiból kiderült, hogy a júniusi támogatás egy összegben érkezett az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt".

Az Action for Democracy egy, az Egyesült Államokban 2022 elején alapított NGO, elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt. Márki-Zay Péter nem sokkal később nyilvánosságra hozta mozgalmának teljes elszámolását a beérkezett adományokról.

Bár ebből nem derül ki, hogy pontosan kiktől érkeztek a néhol elképesztő összegek, az biztos: az Action for Democracyn keresztül nyolc, összesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő USA-dolláros „makroadomány" duzzasztotta az MMM számláját.

Mindeközben – és azóta is – a Márki-Zay mögött álló ellenzéki pártok gyakorlatilag úgy tettek, mintha ott sem lettek volna a kampányban. A baloldal vezére, Gyurcsány Ferenc ekkor azt állította a Hír TV-nek, hogy nincsen tudomása a Márki-Zay Péter mozgalmának utalt külföldi kampánytámogatásokról, így azokat pártja sem használta. A bukott miniszterelnök hangoztatta, hogy a DK el tud számolni a kampánypénzekkel az Állami Számvevőszéknek.

Milliárdok landoltak külföldről a baloldalnál

Még az ügy kirobbanása után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok tavaly szeptemberi kihelyezett frakcióülése után tartott sajtótájékoztatón közölte: kezdeményezik, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága tekintse át a baloldali pártok külföldi kampánytámogatásának ügyét. A nemzetbiztonsági bizottság számára készült, nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderült, hogy még annál is nagyobb összegek kerültek a dollárbaloldal kampányszervezeteinek számláira, mint amiről eddig tudni lehetett.

2022. november 17-én látott napvilágot az a részjelentés, ami bizonyította, hogy nagyságrendileg hárommilliárd forintot kaphatott a baloldal az Egyesült Államokból. Azonban 2023. január 25-én világossá vált, hogy még ennél is nagyobb összeg érkezett a máig ismeretlen végső támogatói körtől.

Kiderült, hogy a Korányi-féle Action for Democracy által folyósított összeg nagyjából 160 millió forinttal magasabb az eddig nyilvános utalások szaldójánál. Az ezen amerikai szervezettől kapott végösszeg tehát 3,174 milliárd forint, amelynek 58 százalékát Márki-Zay Péter Mindenki Magyarország Mozgalma kapta meg, amely saját bevallása szerint a pénz egy részét 2023 elején is költötte.

Az is kiolvasható a parlamenti bizottság számára készült második részjelentésből, hogy egy másik fontos baloldali kampányszervezet, az Oraculum 2020 Kft., az EzaLényeg nevű portál működtetője az Action for Democracy által utalt 1,082 milliárd forint mellett egy másik forrásból hasonló nagyságrendű bevételre tett szert az előválasztási és a választási kampány idején. Ez az öt utalás 2021 szeptembere és 2022 február vége között összesen 887 millió forintot jelentett, amely egy svájci alapítvány kasszájából érkezett a szintén Bajnai köreibe tartozó vállalkozáshoz.

Készpénzben fizetett Karácsony táskás embere

2023 júniusában aztán újabb elemekkel bővült a botrány: a Nemzeti Információs Központ nyilvánosságra hozta a baloldal külföldi kampányfinanszírozásának vizsgálatáról szóló összefoglaló jelentését, amelyben az is szerepelt, hogy több mint 506 millió forint érkezett a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom Egyesület számlájára,döntően euróban és angol fontban. A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban". A félmilliárd forintot Perjés készpénzben fizette be 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között a mozgalom számlájára, több részletben, összesen tizenkilenc alkalommal. Öt tranzakció ráadásul az ötvenmillió forintot is meghaladta.

Ami szintén nagyon fontos, hogy a dátumból az is kiderül, hogy a befizetések bőven az előválasztási és az országgyűlési kampány után is folytatódtak, így kérdés, hogy valójában kiktől érkeztek és kikhez kerültek a beérkezett százmilliók.

Több bűncselekmény miatt is nyomoznak

Az ügyben egy hónappal a titkosszolgálati jelentés nyilvánosságra kerülése után, Tényi István feljelentése alapján, tavaly júliusban költségvetési csalás gyanújával rendelt el büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Később az adóhatóság pénzmosás miatt is vizsgálódni kezdett. A pontot az i-re a mozgalom számlavezető bankja tette fel azzal, hogy hamis magánokirat felhasználása gyanújával az OTP is feljelentést tett. Karácsony pénzügyeket intéző embere, Perjés Gábor ugyanis többször is olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek, amelyek adománygyűjtő ládák felnyitásáról szóltak. A hitelintézet a sajtóban megjelent hírek után belső ellenőrzési vizsgálatot rendelt el, majd ennek végén súlyos megállapításokat tett.

Ennek lényege szerint a banknak benyújtott jegyzőkönyvek hamisak, az adománygyűjtő ládák története pedig hazugság, ugyanis a – döntő többségükben 50 és 100 eurós címletű – bankjegyek valójában inkább csomagokban érkezhettek. A hatóság a feljelentés tartalmát a már megindult eljárásban vizsgálja.

Házkutatás Karácsony és Gyurcsány emberénél

Nyilván nem függetlenül az OTP feljelentésétől a NAV fontos, a bűncselekmény okirat-hamisítás gyanúját erősítő bizonyítékokat foglalt le Karácsony jogi főtanácsadója, Tordai Csaba ügyvédi irodájában. A Gyurcsány Ferenc egykori államtitkárától és bizalmasától a legújabb információk szerint aláírás-hitelesítő dokumentumokat vittek el az adónyomozók. Ezek olyan iratok, amelyek az adományozók létét voltak hivatottak igazolni. A tíz jegyzőkönyvön az MSZP két munkatársának a neve szerepelt. A dokumentumok aláírása Tordai Csaba belvárosi ügyvédi irodájában történt. A szocialista párt egy jegyzőkönyv aláírását ismerte el, a többin így nem is szerepelhetne a munkatársainak neve, azaz az adománygyűjtő ládák tíz okiratából kilencet meghamisíthattak.

Karácsony szánalmas magyarázatai

Karácsony Gergely a botrány kirobbanása után különböző magyarázatokkal állt elő, előbb megpróbálta elviccelni a dolgot, aztán saját magának többször ellentmondva összevissza beszélt, de az még mindig nem derült ki, hogy honnan lett a több száz milliós támogatás.

Az ügyben azóta is több szálon nyomoznak.

Ráadásul azóta az is kiderült, hogy összefügghet a Lánchíd-botrány és a guruló dollárok ügye, ugyanis Vig Mór nevéhez köthető cégtemetőben süllyesztették el a guruló dollárok néven elhíresült botrányban fontos szerepet játszó DatAdat-cégháló egyik alegységét, a Dessewffy Tibor által vezetett Datalyze Research Kft-t.

Szánthó Miklós: 2023 az az év, amikor hivatalossá vált, hogy a magyarországi baloldal hazát árul

A dollárbaloldal botrányával kapcsolatban Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője korábban azt nyilatkozta, elvált a tüdő a májtól, egyértelműen és kétséget kizáróan bebizonyosodott, mely magyarországi pártokat és politikusokat bérelték fel külföldről, hogy kifejezetten Magyarország ellen dolgozzanak. Tisztult a kép és ez segíti a tájékozódást. Önbevallási alapon kiderült, a magyarországi baloldal milliárdokat kapott a nyílt társadalom hálózatától a tavalyi kampányához, majd az is, hogy ők az elveszett mikroadomány-ládikák fosztogatói – vélekedett Szánthó