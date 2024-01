Drága Néném, köszönöm, hogy mindent átküld, de – sajnos – alapvetően én is olvasok ám mindent. Mondanám, hogy ez az állandó sajtószkennelés hozzátartozik a napi szellemi higiénéhez, de nem igaz, mert sokszor szkennelés helyett szkippelés vezetne többre. Mindegy is ez a sok anglicizmus, hagyjuk. Lényeg, hogy igen, én is olvastam azt a bizonyos „balettos" cikket. - Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának írása - egy feljelentgető kartáncosról.