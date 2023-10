Beteljesedett Svédországban az a forgatókönyv, amelyre sokan figyelmeztettek már évekkel ezelőtt: a bevándorlók integrációjának kudarca mára migránsbandák közötti erőszakba, a bűnözés robbanásába torkollott, és mára már a békés svéd állampolgárok élete is veszélyben forog: az elmúlt hetekben legkevesebb 11 súlyos erőszakos, fegyveres bűncselekmény történt, közülük számos halállal végződött, 13-15 év közötti gyerekeket is lelőttek. A svéd rendőrfőnök kétségbeesett sajtótájékoztatót tartott. Jellemző, hogy a bandavezérek közül többet nem is a svéd, hanem a török rendőrség tartóztatott le. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szeptember végén bejelentette, a svéd hadsereg hamarosan segíteni fogja a rendőrség munkáját a skandináv országot sújtó példátlan migránsbűnözési hullám felszámolásában. Mint többször elmondtuk: a NATO-felvételért harcoló Svédországban egy videóban – többek között a Soros-pénzen tartott Gulyás Márton szónoklatával – szidta a magyar közállapotokat...