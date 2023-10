Egy floridai férfi arról számolt be, hogy ellopták a feleségének 2016-os Rolls-Royce-ját a garázsukból. A gyártó nem tudok neki segíteni, így a saját kezébe vette a dolgot, és végül sikerrel járt.

Bob Benyo egy ritka 2016-os Twilight Purple Rolls-Royce Wraith luxusautóval lepte meg párját évfordulójukra, amiből csak hat darab van az Egyesült Államokban. A járművet azonban szeptember 21-én ellopták a garázsukból, miután két férfi az otthonukig követte a feleségét és gyermekeit. A két gyanúsítottat biztonsági kamera is rögzítette. A rendőrség miután átkutatta a garázst megállapította, hogy a tolvajok valószínűleg az egyik pulton találták meg a Rolls-Royce kulcsát, így könnyen be tudták indítani. Később az is kiderült, hogy a tolvajoknál fegyver volt.

A férfi úgy döntött, hogy felveszi a kapcsolatot a Rolls-Royce vállalat alkalmazottjaival, hogy a nyomkövető rendszerük segítségével lenyomozzák a ritka luxusautót. A cég azonban nem tudott segíteni. Ekkor Bob Benyo úgy döntött, hogy a saját kezébe veszi a dolgokat. Egy transzparens üzenetet küldött végig Florida égboltjain egy repülőgéppel, amin a következő szerepelt: „Ellopott lila Rolls-Royce jutalom". Az üzenet a férj telefonszámát is tartalmazta. A trükkös ötletnek köszönhetően rövid időn belül több százan keresték meg Benyot az ellopott 200 ezer dolláros luxusautóval kapcsolatban, ami nem meglepő, mivel a férfi ötezer dollárt ajánlott fel a megtalálónak.

A képen az autó és az üzenet:

Benyo később elmondta, hogy összesen 310 hívás érkezett, amiben a legtöbben szerencsét kívántak neki. Körülbelül 100-an keresték fel különböző tippel a luxusautóról. Pár nap múlva kiderült, hogy valaki bérbe kíván adni egy lila Rolls-Royce-ot a Telegramon. A tolvajok azonban nem dőltek be a rendőrség által állított csapdának, így a hatóság újra keresni kezdte a járművet. Nem sokkal később egy Fort Lauderdale-ben Airbnb-t bérlő nő kereste meg a férfit azzal, hogy látta az autót az ablaka előtt parkolni. Végül a jármű visszakerült a tulajdonosához, a nő pedig megkapta az ötezer dollár jutalmat, miután a rendőrség megállapította, hogy nem volt köze a tolvajokhoz.

Forrás: Insider