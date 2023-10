Az egész világot megdöbbentette az Izraelt ért nagyméretű terrortámadás, amely során a szélsőséges palesztinok és a Hamász nevű terrorszervezet 50 éve nem látott vérfürdőt rendezett az országban. Egy fontos kérdés merül fel a történtekkel kapcsolatban: hogyan juthattunk idáig? A probléma bonyolult és sokrétű, azonban az kiemelhető, hogy a globalista baloldal, a szélsőliberálisok több évtizedes antiszemita megközelítése és a szélsőséges szervezetek támogatása is idáig vezethetett, a puha és gyengekezű politika mellett Joe Biden kudarcos afganisztáni kivonulása is újult erőt adott a térség szélsőséges terroristáinak. Egyre több jel utal arra, hogy a radikális baloldali politikusok miatt is kialakulhatott az elmúlt 50 év legsúlyosabb támadása a zsidó állam ellen. Mint ismert, Izraelnek egy nemzeti érzelmű, konzervatív jobboldali kormánya van, akik – Magyarország mellett – régóta a globalista és a baloldali internacionálé célkeresztjében vannak.

A jom kippuri háború óta nem látott vérfürdőt rendeztek a szélsőséges terroristák Izraelben. Az Irán által támogatott palesztinok egyik deklarált célja az, hogy eltöröljék Izrael államát a föld színéről, és ennek érdekében nem válogatnak az eszközökben. A támadás kiterjedése és nagysága meglepett mindenkit.

Hogyan jutottunk egy ilyen konfliktushoz?

Mindezt úgy érte el az Irán által támogatott Hamász, hogy gondosan felépített egy megtévesztő kampányt, mely révén a meglepetés erejével csaptak le oda, ahol a legsebezhetőbb az izraeli állam. A Reuters beszámolója szerint a támadásokhoz változatos eszközöket és sokfajta fegyvernemet használtak a szélsőségesek. Emiatt pedig fel tudták venni a harcot a világ egyik legjobb és a Közel-Kelet legerősebb hadseregével.

A szombati támadás az 1973-as háború óta a legsúlyosabb áttörés Izrael védelmén. A Hamász a sejtések szerint Irán és más államok segítségével tervelhette ki a támadást. Olyan titokban tervezték meg az akciót és a felkészülést, amely megtévesztette a világ egyik legprofibb titkosszolgálatát, a Moszadot is.

Elhitették a palesztinok, hogy érdekeltek a pacifikációban

A véletlenszerű támadáshoz az is hozzájárulhatott, hogy a Hamász és a palesztinok elhitették az izraeliekkel, hogy a pacifikáció útjára léptek, hogy semmilyen támadástól nem kell tartania a zsidó államnak. A terrorista szervezet azt a benyomást keltette, hogy kifáradt és többé nem áll készen egy hosszabb háborúra.

Egy Hamászhoz közelálló forrás elmondta a Reuters gázai tudósítójának, hogy a szervezet példátlan hírszerzési taktikát alkalmazott az elmúlt hónapokban, hogy félrevezessék az izraeli szolgálatokat. Ezért történhetett meg az, hogy egy óriási hadművelet keretében meglepetésszerűen le tudtak csapni földön, vízen és levegőben egyaránt. A forrás azt is megjegyezte, hogy a Gázai övezeten belül hónapokig gyakorolták a rajtaütéseket, amit nem vettek komolyan az izraeliek a forrás szerint.

A Hamász képes volt egy egész képet felépíteni arról, hogy nem áll készen egy Izrael elleni katonai kalandra – jegyezte meg a forrás.

A szervezet a látszólagos pacifikáció révén érte el azt, hogy stabilizálták valamelyest a Gázai övezet gazdasági helyzetét, mindemellett engedélyeket bocsátottak ki, hogy a lakosok Izraelben vagy Ciszjordániában dolgozhassanak, ezzel is megteremtve a támadáshoz szükséges feltételeket, elemzéseket, felderítéseket. Izrael eközben pedig elfordította figyelmét a Hamásztól, amikor a Szaúd-Arábiával való kapcsolatok normalizálására irányuló megállapodást szorgalmazta – tette hozzá. Mint mondta, mindezek miatt a Hamász rengeteg kritikát kapott a szélsőségektől, azonban a hamis kép fenntartása érdekében 2 évig tartózkodott az Izrael elleni csapásoktól.

Az eddig ismertek szerint a palesztinok a hadműveletet négy részre bontották. Az első lépés a 3000 Gázából kilőtt rakéta volt, amely egybeesett a fal fölött sárkányrepülőgépekkel behatoló iszlamisták támadásával. Ezeknek a harcosoknak a fő feladata az volt, hogy biztosították a terepet, hogy egy elit kommandós egység megrohamozhassa a Gázát az izraeli településektől elválasztó falat. A harcosok robbanóanyaggal áttörték a falakat, majd motorkerékpárokon megrohamozták a dél-izraeli településeket. Ezt követően a réseket pedig buldózerek szélesítették ki, majd további terroristák hajtottak be járművekkel Izraelbe. Végezetül pedig a rajtaütést követően a túszokat gyorsan Gázába szállították még az összecsapások kezdetén.

Amerikai fegyverek juthattak az iszlamisták kezekbe

Egyes feltételezések szerint a kudarcos afganisztáni kivonulást követően az Egyesült Államok által hátrahagyott fegyverekből kerülhetett a palesztin szélsőségesekhez. Még júniusban egy izraeli parancsnok úgy nyilatkozott a Newsweeknek, hogy a Gázai övezetben megfigyeltek néhány Afganisztánból származó amerikai lőfegyvert a palesztin csoportoknál. Mindezek mellett megalapozott a gyanú arra vonatkozóan is, hogy az Ukrajnába szállított nyugati fegyverekből is bőségesen juthatott az iszlamisták kezébe, akár Iránon keresztül is.

Az izraeli parancsnok azt mondta, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat által Ukrajnának szállított fegyverek a Hamász kezébe is kerülhetnek. A parancsnok azt is elmondta, hogy tudomásuk szerint az orosz-ukrán háborúban tevékenykedő félkatonai erők is erősen figyelik annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne minél több épségben maradt nyugati fegyvert megszerezni. Elmondása szerint Iránba is jutott az amerikai fegyverekből, akik kutatják a fegyverek képességeit és megtanulják gyártani azokat, amiből pedig juttathatnak a szélsőséges elemeknek.

Fegyvereket küldünk, hogy segítsünk Ukrajnának megvédeni magát egy aktív konfliktusban, és reálisan el kell ismernünk, hogy fennáll a veszélye, hogy ezeket a fegyvereket elfoghatják, ha a terület gazdát cserél, ahogy ez minden háborúban megtörténhet"

– vélekedett a parancsnok.

Joe Biden és a radikális baloldal engedékeny politikája is közrejátszhatott

Joe Biden és az Izrael-ellenes szélsőbalos politikusok évek óta tartó ámokfutása révén enyhítették azokat a szankciókat, amelyek a palesztinokat támogató entitásoknak és országoknak segítettek felfegyverezni a palesztin szélsőségeseket.

A Breitbart arról ír, hogy a szeptemberi jelentés szerint az amerikai külügyminisztérium több mint 90 000 dollár támogatást nyújtott a gázai Phoenix Center for Research and Field Studiesnak, amely támogatja az Izraellel szembeni fegyveres ellenállást. Elmondható, hogy a baloldali amerikai adminisztráció kevésbé közvetlenül, de nagyobb ráhatással segítette a Hamász legkiemelkedőbb támogatóit, akik ellen Trump nagyon szigorú szankciókat vezetett be, melyeken a Biden-kormányzat jelentősen enyhített.

A Hamász régóta szoros kapcsolatot ápol az iráni síita rezsimmel. A szíriai polgárháború idején szorosabbra fűzték az együttműködést. A Hamász vezetője Teheránt jelölte meg a legnagyobb pénzügyi és katonai támogatójaként. A szombati támadás során használt drónokat tanulmányozó katonai szakértők arra céloztak, hogy iráni tervek ihlethették őket, ha nem is egyenesen iráni gyártmányú fegyverek voltak.

Joe Biden első lépéseként azt tűzte ki külpolitikai célként, hogy megbékélést keressen Iránnal. Emiatt számos szankciót enyhítettek, akik ennek okán elkezdték jobban támogatni az iszlamista szervezeteket, pénzzel, fegyverekkel és egyéb más fontos erőforrásokkal. Legutóbb a Biden-adminisztráció azt jelentette be, hogy feloldott 6 milliárd dollárnyi lefoglalt iráni vagyont. A kritikusok felhívták a figyelmet, hogy ebből az összegből is támogathatták a Hamászt és a Hezbollahot. Az amerikai tisztviselők azzal védekeznek, hogy ez szankciók alól kivont portfólió még nem kerülhetett iráni kezekbe, ugyanis az összeget Katarba utalták, ahol egy baráti bank felügyeli. Az intézkedés kritikusai azonban azt hangoztatják, hogyha még nem is került Iránhoz a feloldott vagyon, ez mégis lehetőséget adott arra, hogy az ország újratervezze a költségvetését, valamint pénzt és támogatásokat juttasson az iszlamista terroristáknak.

A Hamászt Teherán finanszírozza és szereli fel... amit az Egyesült Államok lehetővé tett az elmúlt hónapokban, miközben dollármilliárdok folytak be a rezsim kasszájába – jegyezte meg Jake Wallis Simons, a Jewish Chronicle szerkesztője ezen a hétvégén.

2021 februárjában Joe Biden egyik első döntésével eltávolította a terrorszervezetek listájáról Irán egyik legközelebbi terrorista szövetségesét a térségben. A hútik, más néven Ansarallah, közel egy évtizede vívnak véres polgárháborút Jemenben. A csoport szándékai szerint eltörölné a föld színéről mind Izraelt, mind az Egyesült Államokat.Antony Blinken amerikai külügyminiszter akkor kijelentette, hogy a terrorlistáról való levétel nem annak köszönhető, hogy a hútik abbahagyták a terrorista tevékenységet. Mint ismertette, a szankciók feloldásának célja inkább az volt, hogy lehetővé tegye a pénz beáramlását Jemen állítólagos hútik által ellenőrzött területeire, és hogy megnyissa a lehetőséget a párbeszédre. Ennek ellenére a párbeszéd helyett a hútik kiterjesztették a terrorista tevékenységüket a régióban. A jövőre nézve a hútik és a Hamász kölcsönös szolidaritásról biztosították egymást minden tekintetben.

Irán segíthetett?

A Wall Street Journal arról ír, hogy iráni biztonsági tisztviselők hetekig segítettek megtervezni a Hamász szombati támadását. Azt feltételezik, hogy a múlt heti bejrúti találkozón adhattak zöld utat a véres támadásnak.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda és négy Irán által támogatott terrorista csoport, köztük a Hamász, múlt héten részt vettek egy bejrúti találkozón, ahol a műveletet tervezhették. Amerikai tisztviselők azt mondták, hogy nem láttak bizonyítékot arra, hogy Teheránnak közvetlen köze lett volna a támadáshoz. Ha mégis közvetlen köze van Iránnak a támadáshoz, az magában hordozza egy szélesebb körű háború lehetőségét a Közel-Keleten.

Magas rangú izraeli hatóságok ígéretet tettek arra, hogy csapást mérnek Irán vezetésére, ha Teheránt felelősnek találják a befagyott konfliktus újraélesztéséért és az izraeliek meggyilkolásáért.