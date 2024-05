Az amerikai kongresszus forrófejű politikusai eltökéltnek tűnnek, hogy tovább szítsák a feszültséget Ukrajnában és követik az általános washingtoni politikát, miszerint az utolsó ukránig folytatják a háborút

– mondta Dmitrij Peszkov, orosz elnöki szóvivő.

Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Sok forrófejű ember van a Kongresszusban, aki tovább akarja gerjeszteni a feszültséget, és követi Washington külpolitikájának általános irányát, amelynek célja háborúzni az utolsó ukránig

- mondta Peszkov.

Kedden a Politico idézte az Egyesült Államok Képviselőházának levelét, amelyben azt követelték, hogy a Joe Biden-kormány engedélyezze Ukrajnának, hogy amerikai fegyverekkel csapjon le orosz területre. A levél felszólította Lloyd Austin amerikai védelmi minisztert, hogy engedélyezze az Egyesült Államok által biztosított fegyverek használatát stratégiai célpontok ellen Oroszország területén belül is. A kongresszusi képviselők szerint elengedhetetlen, hogy a Biden-kormány lehetővé tegye Ukrajna katonai vezetői számára a szükséges műveletek teljes spektrumának végrehajtását - írja a Tass.

Egyre közelebb a világháború

Lengyelország fontolgatja annak lehetőségét, hogy a határai közelében elhelyezkedő légvédelmi rendszereit bevesse az orosz rakéták ellen Ukrajnában, de ebben a kérdésben még nem születtek meg a döntések – mondta Pawel Wronski az Ukrinform portálnak adott interjújában. A külügyminisztériumi szóvivő elmondta, műszaki és jogi szempontból is megvizsgálja Varsó ezt a lehetőséget. A Magyar Nemzet szerint ez a lépés viszont közelebb hozhatja a harmadik világháborút.

Ezt a kérdést jogi és technikai szempontból vizsgálják, de ebben az ügyben nincsenek döntések

– mondta Wronski, hozzátéve, hogy az ukránoktól érkezett egy ilyen kezdeményezés.

Elmondta, hogy Lengyelországban azután kezdődtek a tárgyalások erről, hogy idén egy orosz rakéta megsértette az ország légterét, és 39 másodpercig volt ott.

Elmondása szerint a viták arról szólnak, hogy a lengyel légvédelmi rendszerek le tudnának-e lőni az ilyen rakétákat Ukrajna területe felett. A lengyel külügyminisztérium szóvivője megjegyezte: a nemzetközi jogi szakértőknek értékelniük kell, milyen jogi következményei lehetnek ennek a lépésnek, hiszen több száz kilogrammos robbanófejű rakétákról van szó, amelyek lezuhanásukkal jelentős károkat okozhatnak a földön.

A lengyel külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor kijelentette, hogy a lengyel légvédelmi rendszer az ország határain belül maradna.

A lap emlékeztet, hogy minap Volodimir Zelenszkij vetette fel, hogy országának egyes szomszédai, köztük Lengyelország, orosz rakétákat lőhetnek le Nyugat-Ukrajnában, többek között saját repülőgépükről is. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az ukrán elnök kezdeményezte, hogy szövetségesei közvetlenebb módon is segíthetnének Kijevnek, így például bizonyos körülmények között megsemmisíthetnének Ukrajna területe felett orosz rakétákat. Ez egy következő lépés lehet a világháború felé vezető úton, hiszen Lengyelország a NATO tagja.

Cikkükben felidézték, a háborúpárti Emmanuel Macron kijelentette, nem zárja ki, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába, sőt az észt kormány is komolyan tárgyalja annak lehetőségét, hogy egységeit a háborúban álló országba vezényelje.