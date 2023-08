A budapesti volt minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága

Nagy-Britannia legnépszerűbb atlétikával foglalkozó weboldala, az AthleticsWeekly.com szerint a budapesti atlétikai világbajnokság volt minden idők legjobb atlétikai vb-je.

Steve Smythe újságíró egy szerdai cikkben elárulta, hogy ez volt a 13. atlétikai világbajnoksága, és úgy érzi, ez vált a kedvencévé. Hozzátette, nem hiszi, hogy Tokió 2025-ben felül tudja majd ezt múlni. A budapesti atlétikai szervezők célja ebben a hónapban az volt, hogy minden idők legjobb világbajnokságát rendezzék meg. Azt hiszem, ez sikerült is."

Smythe szerint a "legjobb" jelzőt a világsztárok remeklése, a meglepetések, a hajrábeli bukások és az ügyességi számokban történő utolsó pillanatos fordulatok is segítették. Ám a brit újságíró azt is kiemelte, hogy a stadion, annak az elhelyezkedése, valamint a lelátók és a szurkolói zónák hangulata is nagyban segítette a világbajnokság magas színvonalát.

„Nagyon meleg volt, de a magyarok így is kiváló munkát végeztek" – írta.

Smythe a cikkében elemezte az egyes számokat és a legnagyobb sztárok teljesítményét is, valamint külön a britek eredménysorára is kitért, amely az éremszámot (10) illetően holtversenyben minden idők legjobbjának bizonyult.