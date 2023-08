Fakanállal a kezemben üvöltöttem - hazatért a szenzációs magyar vízilabda-csapat

A magyar férfi vízilabda-válogatott aranyérmet nyert a fukuokai világbajnokságon, amelynek döntőjében elképesztő izgalmak után, ötmétereseket követően 14-13-ra legyőzte a görög csapatot. A magyar pólósok repülőgépe hétfő este érkezett vissza Japánból Budapestre, ahol a Duna Arénában rajongók várták őket, hogy méltó körülmények között köszönthessék a világbajnok hősöket. A hosszú utazás és a vb-n lejátszott fárasztó mérkőzések ellenére Varga Zsolt szövetségi kapitány és a játékosok készségesen nyilatkoztak a sajtónak, a szurkolóknak pedig közös fotókkal és aláírásokkal kedveskedtek.

A magyar férfi pólóválogatott a fukuokai vizes vb elődöntőjében drámai meccsen ejtette ki a spanyolokat, a görögök elleni döntő pedig még kiélezettebb küzdelmet hozott Varga Zsolt csapata számára. Az elképesztően izgalmas finálé a rendes játékidőben 10-10-es döntetlennel ért véget, majd ötméteresekkel óriási csatában, az idegek harcában nyerte meg az együttes az aranyérmet. A büntetőpárbaj legnagyobb hőse Vogel Soma kapus volt, aki négy lövést is kivédett, hatalmas szerepet vállalva abban, hogy férfi vízilabda-válogatott megszerezze története negyedik vb-címét.

Az egész tornán veretlenül menetelő csapat repülőgépe hétfő este érkezett meg Budapestre, és a válogatott útja egyből a Duna Arénába vezetett, ahol a sajtó képviselői mellett óriási tömeg várta az aranyérmes hősöket. A sajtótájékoztató kisebb csúszással kezdődött, így maradt idő a szurkolókkal beszélgetni. Rengeteg drukker jött el az eseményre, kifejezetten a Fradi táborából voltak sokan, akik elképesztően lelkesen és nagyon felkészülten várták a játékosokat.

Pirotechnikával is készülünk, amire persze oda kell figyelni, hogy ne zavarjunk másokat, és ne legyen gond, szóval ennek meg kell találni az ideális helyét, nem közvetlenül a színpad előtt táborozunk le a felszerelésünkkel" - mondta Zsolt, a Ferencváros szurkolója, aki elárulta, többen is elutaznak a 2024-es párizsi olimpiára, hogy a helyszínről szorítsanak majd a pólóválogatott sikeréért.

A Fradi szurkolói közül három lelkes hölgydrukker is szívesen osztotta meg velem a tapasztalatait, mindannyian otthon nézték a görögök elleni, őrületesen izgalmas vb-döntőt. "Fakanállal a kezemben üvöltöttem, mint az állat, éppen főztem a meccs alatt" - árulta el az egyikük. "Én egyedül őrjöngtem" - mondta a másik FTC-drukker, aki Varga Dénes kartonból készített arcképét szorongatta a kezében, így készült a csapat fogadására. "Az ezüst is egy fantasztikus eredmény lett volna, de biztos voltam benne, hogy a finálét megnyerik a srácok. A Fradi 2019-es hannoveri BL-döntője idején is teljesen biztos voltam a győzelemben és most is. Ezúttal is bejött a megérzésem" - tette hozzá a harmadik szurkolóhölgy.

19 óra után a sajtóesemény is elkezdődött, amelyet a Magyar Vízilabda Szövetség elnökének, Madaras Norbertnek a beszéde nyitott meg.

Kicsit úgy vagyok vele most, mint a meccs után, nehezen találom a szavakat és meg vagyok hatódva. Büszke vagyok az egész magyar vízilabdára, mert amit az elmúlt egy évben csináltunk, az felülmúlhatatlan. Köszönöm ezt az élményt a jelenlévő játékosoknak, azért ez mégiscsak egy felnőtt világbajnoki cím. Viszontláthatjuk mindazt a csapaton, ami Varga Zsolt szövetségi kapitány munkáját jellemzi. Hiszem, hogy ezek az apró nüanszok döntöttek a javunkra" - mondta a játékosként kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok Madaras, akitől Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár vette át a szót.

"Az én szerepem nem lehet más, mint kifejezni a gratulációt. Ez a siker megindítja bennünk a hazaszeretet és a nemzeti öntudat érzését is. Mióta Madaras Norbert a szövetség elnöke, a vízilabda szövetség példaértékűen működik, és Varga Zsolt szövetségi kapitány is egy nagyon hiteles ember, kivételes sportpályafutással. Elvezette az európai csúcsra a Fradit, most pedig a válogatottat a világ tetejére. Ennek a csapatnak minden tagja maradéktalanul betartotta a kapitány utasításait. Az önös érdekeket háttérbe szorították és csak a csapat sikere vezérelte őket. Ez a csapat csak egy dolgot nem tud: feladni. Ki kell emelni a hozzátartozókat is, akik rendre elképesztő áldozatot hoznak, hiszen hosszú időt töltenek a játékosok nélkül. Remélem, hogy ez a siker a női válogatott számára is erőt ad. Bízom benne, hogy egy év múlva mindkét együttesnek szoríthatunk a párizsi olimpián" - mondta Schmidt Ádám, akinek a megszólalása után Varga Zsolt szövetségi kapitány következett.

"Ténylegesen nagyon nagy út, amit megtettünk, ahonnan indultunk tavaly nyáron. Sok háttérmunka van, ami nem látványos, de mindezek következménye is ez az eredmény. Az a fontos, hogy az öltözőben, amikor a csapat együtt van, mi történik a játékosok között. Ez a tényező a munka mellett a sikerek egyik legfontosabb része. Hatalmas köszönet a szakmai stábnak, óriási energiákat tesz bele mindenki. Úgy gondolom, egy-egy gólban mindenki munkája benne van. A családok ténylegesen hiányt élnek meg ezekben a hosszú hetekben, pontosan tudom, ez mennyire nehéz. Japánból is nagyszerűen érzékelhető volt, hogy rengetegen megköszönték az élményt. De mi köszönjük nektek, hogy vagytok! Hajrá magyarok!" - mondta Varga Zsolt, akinek az irányításával az együttes a tavalyi Európa-bajnoki ezüst után most vb-címet nyert, és ezzel biztosította helyét a 2024-es párizsi olimpián.

"Lehet, hogy nálunk vannak a legjobb játékosok, de háttérbe tudtuk szorítani az egyéni érdekeket, ezek nem jöttek elő, bár talán régebben megvoltak. Ezt nem én rakom egyedül össze, köszönöm a többieknek, hogy elfogadtak csapatkapitánynak, nagy dolog ez számomra, hiszen nálam nagyobb bajnokok is vannak ebben a csapatban. Japánban is olyan érzés volt, mintha itthon lennénk, hiszen annyian szurkoltak nekünk. Ha megpróbáltam volna mindenkinek válaszolni a szünetekben, akkor se tudtam volna. Nagyon jó érzés volt győzni, de nem állunk meg, keményen melózunk, hogy az Eiffel-torony előtt is felálljunk a csúcsra" - mondta a csapatkapitány, Jansik Szilárd, utalva már a 2024-es párizsi olimpiára.

"Gratulálok a fiúknak a vb címhez és a kvótaszerzéshez, ami még egy hab a tortán. Fontos, hogy minél több csapatsportág is képviseltesse magát az olimpián. Hatalmas kő gördült le a szívünkről, hogy a kvóta megvan. Fantasztikus hét áll mögöttünk: vívó vb-n szerzett aranyak, Pigniczki Fanni sikere, és a vizes vb-n elért többi nagyszerű eredmény. Igazi példaképek lettetek azzal, ahogyan ti ezt a világbajnokságot megnyertétek. Mindenki figyel majd rátok, ez biztos. Jó sok edzést kívánok, Zsolt ebből biztosan nem enged, és persze az a cél, hogy együtt örüljünk a sikereknek a párizsi olimpián" - mondta Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára.

A sajtótájékoztatót követően rövid egyéni interjúkra adtak lehetőséget a szervezők, és a csapat egyik legrutinosabb játékosával, az immár kétszeres világbajnok Varga Dénessel is beszélhettem, aki számára nagy elégtételt jelentett a görögök legyőzése, hiszen a döntős ellenfél a tokiói olimpián kétszer is legyőzte a pólóválogatottat.

Az olimpiai elődöntőben az álmainkat törték össze, hiszen a nagy álmom az volt, hogy a szerb csapatot megverhessem a döntőben. Ettől fosztott meg az a görög csapat, szóval bennem ez volt az elsődleges motiváció" - mondta a Fradi klasszisa, aki arról is beszélt, hogyan lett egyre drámaibb a világbajnokság a válogatott számára.

A horvátok elleni csoportmeccs is nagyon kemény volt, aztán fokozatosan egyre drámaibb volt a torna, fizikálisan egyre fáradtabban mentünk bele a meccsekbe. Ennél súlyosabbra nem is nagyon lehetett volna írni a forgatókönyvet, de ettől biztosan épülünk, és ezzel az energiával elértünk egy reakciót is, mert most biztosan utál bennünket az összes csapat" - tette hozzá némi humorral fűszerezve Varga Dénes, aki elárulta, hogy a rendelkezésére álló rövid pihenőt természetesen a családja körében fogja tölteni.

Jansik Szilárd számára csapatkapitányként felemelő érzés volt vb-címet nyerni, a Fradi 29 éves játékosa kifejezetten örült annak, hogy a csapattársak mennyire elfogadták őt ebben a fontos szerepben.

"Nemrég óta látom el ezt a pozíciót, nincs egy egész éve, de azt gondolom, egyre jobban tanulok bele és egyre jobb vagyok benne. Akár 15. játékosként is óriási dolog megélni egy világbajnoki címet, az pedig, hogy a csapat vezéreként érhettem ezt el, külön öröm számomra" - mondta Jansik Szilárd, aki szerint a horvátok elleni mérkőzés kiemelt fontossággal bírt, mert csoportgyőzelmet jelentett, így a válogatott egyből a negyeddöntőben folytathatta a világbajnokságot.

"A horvátok elleni mérkőzés kiemelt fontosságú volt és csoportgyőzelmet jelentett, így nem kellett nyolcaddöntőt játszanunk, ezáltal több szabadidőnk volt. Mint a végére kiderült, nagyon kellett a plusz energia, de az utolsó meccsen így is alig tudtunk mozogni, mert annyira fáradtak voltunk. A spanyolok elleni meccs katartikus élményt jelentett, mínusz háromról felálltunk az előző világbajnok ellen, akik az utóbbi években szinte mindig döntősök, de minimum elődöntősök. Ez a meccs iszonyatosan lefárasztott minket, ez látszott is a görögök elleni mérkőzésen, amelyről azt hittem, valamivel simább lesz, de az ellenfél bebizonyította, hogy nagyon erős, így Soma bravúrjaira is szükségünk volt a győzelemhez" - tette hozzá a csapatkapitány, majd ejtett néhány szót a párizsi olimpiáról is.

Abszolút a győzelmet célozzuk meg jövőre, de az még egy nagyon hosszú folyamat. Lesz addig Európa-bajnokság, világbajnokság, klubszezonban kell helytállnunk. Most egy picit az még messzebb van, de természetesen ott lebeg a szemünk előtt és az a célunk, hogy addigra legyünk a legeslegjobbak" - zárta gondolatait a Fradi játékosa.

A rövid interjúkat követően a Duna Aréna sajtóterme közelében, a szabadtérre kihelyezett színpadra szólították a világbajnok hősöket, akik a szurkolókkal együtt közösen elénekelték a magyar himnuszt, majd szívélyesen válaszoltak a kérdésekre, illetve aláírásokkal és közös fotókkal kedveskedtek. Óriási üdvrivalgás fogadta Vogel Somáékat, és a Fradi szurkolói is beváltották az ígéretüket, látványos görögtűzzel fejezték ki elismerésüket a csapat előtt.

A magyar férfi vízilabda-válogatott, amely 1973, 2003 és 2013 után történetének negyedik világbajnoki címét szerezte és kijutott a 2024-es olimpiára, mindenkinek maradéktalanul bebizonyította, hogy egy elképesztően egységes, összetartó társaság, akik hősiesen küzdenek egymásért és soha nem adják fel. Varga Zsolt szövetségi kapitány és a pólósok a halhatatlanok közé emelkedtek, és megmutatták, hogy nem csak sportolóként, hanem magánemberként is egytől egyik fantasztikusak és igazi példaképek.