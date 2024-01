Lékai Máté: Nyerjük meg az Eb-t!

A férfi kézilabda-válogatott január 15-én kezdi meg szereplését a németországi Európa-bajnokságon. Chema Rodriguez szövetségi kapitány ennek apropóján beszélt a tervekről és a célokról, ahogy a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, Ilyés Ferenc, valamint a válogatott három játékosa, Bánhidi Bence, Lékai Máté és Ligetvári Patrik is megosztotta a gondolatait csapat edzőtáborában, Telkiben.

Bár az év egyik legrangosabb eseményére készül a férfi kézilabda-válogatott, mégis mindenki tisztában van vele, hogy ez az Európa-bajnokság valójában egészen más célt szolgál: a mieinkre tavasszal ugyanis egy sokkal fontosabb torna, az olimpiai selejtező vár, amelynek helyszíne egyelőre ugyanúgy nem ismert, mint az ellenfelek kiléte. A fontossági sorrendet jól jelzi, hogy a kapitánnyal történt egyeztetés értelmében a csapatkapitány, Mikler Roland is kihagyja a tornát, ami viszont lehetőséget ad több, eddig kevesebb szerepet kapó játékosnak.

Ilyés Ferenc, a szövetség elnöke is azzal kezdte mondandóját, hogy ugyan egy Eb-re készülünk, de a magyar kézilabda előtt két nagy feladat áll, hiszen a férfiak mellett a nők is olimpiai selejtezőre készülnek.

Ettől függetlenül az Európa-bajnokság is fontos a válogatottunk számára, hiszen minden egyes világverseny olyan súlyú, hogy egyszerűen nem lehet félvállról venni. Mindenki szeretne a lehető legjobban szerepelni, tehát nem az a cél, hogy felkészülési meccseket játszunk csak Németországban."

"Az összes világverseny közül az Eb a legerősebb torna, ennek szellemében határoztuk meg a célokat: jussunk tovább a csoportból, és végezzünk az első tíz között" - mondta az elnök, aki szerint a magyar csoport a legkiegyensúlyozottabb talán az Eb-mezőnyben.

Ilyés Ferenc reményét fejezte ki, hogy Münchenben és továbbjutás esetén Kölnben is számos magyar szurkoló biztatja majd a csapatot.

Chema Rodriguez vette át a szót ezt követően, aki ugyan olvasta, de a lényeg, hogy magyarul kezdte mondandóját, melynek lényege, hogy erős csoportban vagyunk, de igyekszünk mindent kihozni a lehetőségeinkből.

"Nagyon jól sikerült a felkészülésünk. Ugyan elveszítettük a csehek elleni első felkészülési meccsünket, ahol szándékosan nem mutattunk meg mindent a repertoárunkból, hiszen a tévéközvetítés miatt mindenki láthatta volna a taktikánkat. A második, zárt kapus meccsről viszont annyit elmondhatok, hogy azt már megnyertük - mondta Chema, aki megerősítette, hogy a továbbjutás a mieink célja.

"Ez egyáltalán nem lesz könnyű, és rögtön az első meccsünk kulcsfontosságú lesz egy nagyon erős, sokat futó, harcos montenegrói csapat ellen. Viszont, ha sikerül nyernünk, akkor nagy lépést tehetünk a továbbjutás felé. A szerbek és az izlandiak pedig két nagyon nehéz ellenfél, az elmúlt években talán a szerbek fejlődtek a legtöbbet, ráadásul szinte minden játékosuk a Bundesliga valamelyik élcsapatában játszik - mondta a kapitány, aki az izlandiakról még annyit tett hozzá, hogy az északiakat jól ismerjük, talán a legjobban az összes leendő ellenfél közül, hiszen velük szinte minden világversenyen összefutunk.

A magyar csapatról Chema azt mondta, hogy remek munkát végeztek a srácok.

Mindent meg fogunk tenni a lehető legjobb eredményért, nem számít, hogy olimpiai selejtező következik, minden egyes meccs nagyon fontos számunkra.

A kisebb betegségből kilábaló Bánhidi Bence is megerősítette, hogy a szemei előtt egyelőre nem az olimpiai selejtező lebeg, egyelőre csak az Európa-bajnokságra koncentrál.

"Idén azt tűztem ki magam elé célként, hogy kétszer jussak el Kölnbe, egyszer a válogatottal, egyszer a Veszprémmel" - mondta Ligetvári Patrik.

Az olimpiai kvóta vagy Eb-érem kérdésre Lékai Máté frappánsan felelt:

Nyerjük meg az Eb-t és akkor megvan a kvóta! De, ha már érmet szerzünk, akkor is szinte biztos az olimpiai részvétel - mondta a válogatott csapatkapitánya, aki elmondta, hogy a szerbekre nagyon kell figyelni, mert most már nem csak jó játékosaik, akár világklasszisaik vannak, de hosszú idő után jó csapatuk is. Ligetvári Patrik szerint Montenegró is nagyon sokat fejlődött, így az első meccsen máris teljes erőbedobással, százszázalékot nyújtva kell pályára lépnünk.

Bánhidi Bence szerint jó felkészülésen vagyunk túl és fizkailag, gyorsaságban és taktikailag is minden ellenfelünkkel fel fogjuk tudni venni a versenyt.

A Lékai Máté által mondottakra rákérdeztünk később Ligetvári Patriknál is, hogy mennyire gondolta azt komolyan a csapatkapitány.

"Ahogy Máté, úgy én sem azt várom el a magyar válogatottól, hogy úgy menjen ki a pályára, hogy valahogy játsszuk le a meccset, és csak jussunk tovább a csoportból. A sportolók számára kell, hogy legyen cél, amiért lehet küzdeni. Amit Máté mondott az a helyes, győztes mentalitás, remélem, hogy minél többen gondolkoznak úgy, mint ő - mondta az Origónak a Veszprém klasszis, aki azt nem tudta megmondani, hogy mennyi szerepet kap támadásban és a védekezésben a kapitánytól.

Igazából nem is számít, bármilyen poszton örömmel pályára lépek, ha a magyar válogatottat képviselhetem - szögezte le Ligetvári.

Az ellenfelekről viszont tudott nyilatkozni, ahol a játékosok nagy részét jól ismerik a mieink vagy a Bundesligából vagy a Bajnokok Ligájából.

"Taktikailag mindenre fel vagyunk készülve ellenük, fontosabb, hogy mentálisan rendben legyünk. Sok olyan játékos lesz most a keretben, akiknek ez lesz az első világversenye, nekik igenis el kell hinniük, hogy bárki ellen képesek vagyunk nyerni. Minden meccsen úgy kell játszanunk, hogy elhisszük magunkról, mi vagyunk az egyik legjobb, ha nem a legjobb csapat, mert manapság csak így lehet meccset nyerni - mondta Ligetvári.

A veszprémi játékos elmondta készülnek az előző tornákon már megtapasztalt szituációra, miszerint a magyar csapat szintjén a meccsek többsége az utolsó percekben dől el egy-egy góllal valamelyik csapat javára.

"Ott már a rutin adja meg azt a pluszt, amivel a magunk javára tudjuk billenteni a meccset, és szerintem megvannak azok a játékosaink, akik képesek az ilyen helyzetekben a javunkra eldönteni a meccset.