A formu1a.uno című olasz lap arról számolt be, hogy Erico Cardile elhagyja a Ferrarit, miután elfogadta az Aston Martin F1-es csapatának ajánlatát.

Az Aston Martin szerződtette a Ferrari technikai igazgatóját

A neves szakembert 2005-ben szerződtette le a Ferrari, előbb a GT-részlegen tevékenykedett, aztán 2016-ban a Forma-1-es csapat aerodinamikai vezetőjeként tevékenykedett, majd egy évvel később az autófejlesztést felügyelő projektmenedzserré nevezték ki. Cardile az utóbbi években egyre komolyabb feladatokat kapott a Ferrarinál, többek között a karosszéria- és az aerodinamikai részleget vezette, majd ő lett a csapat technikai igazgatója is.

A Ferrarinál az utóbbi időben komoly munkálatok folytak a háttérben annak kapcsán, hogy Cardile távozásával ne érje túlságosan nagy kár a csapatot, ezért megpróbálták átcsábítani a Red Bull technikai igazgatójaként dolgozó Pierre Wachét, ám a francia szakember nem rég szerződést hosszabbított az energiaital-gyárosokkal.

Az olasz portál már azt is tudni véli, hogy ki veszi át Cardile helyét a maranellói istállónál, ugyanis várhatóan Loic Serra veszi át októbertől, akit a Mercedestől csábított át a Scuderia. Hivatalosan a karosszériarészleg vezetőjeként jelentette be a Ferrari a franci mérnök érkezését, ám már akkor utaltak rá, hogy szélesebb feladatkört fog kapni. Így minden bizonnyal Serra lesz a felelős a Ferrari 2025-ös és 2026-os versenyautójának fejlesztéséért is.