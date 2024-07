Két év után először fordult elő, hogy Max Verstappen két egymást követő F1-es versenyt nem tudott megnyerni, hiszen Ausztriában és Nagy-Britanniában sem őt intette le elsőként a kockás zászló vasárnap. Két évvel ezelőtt, nyáron ugyanúgy a spielbergi és a silverstone-i futamon nem tudott győzni a Red Bull világbajnoka. Verstappennek a közeljövőben is lehetnek problémái, ugyanis a holland pilóta a szezon első felében már négy-négy belső égésű motort, turbófeltöltőt, MGU-H-t és MGU-K-t használt el az autójában, és ha valamelyik motorkomponenset még ki kell cserélni az idény közben, az automatikusan büntetést von maga után a Forma-1-es szabályok értelmében.

Max Verstappen a második helyen zárta az F1-es Brit Nagydíjat

Fotó: NurPhoto via AFP / MI News / NurPhoto

A Red Bull-főnök szerint elkerülhetetlen Max Verstappen büntetése

Max Verstappen már a legutóbbi győzelme helyszínén, Spanyolországban is mindegyik erőforráselemből a negyediket használta, de a jelek szerint a korábbi alkatrészek egyike sem alkalmas már a versenyzésre, ezt a Honda és Christian Horner csapatfőnök meg is erősítette. A Red Bull a legutóbbi, angliai hétvégén a másik pilótája, Sergio Pérez számára a rosszul sikerült időmérő után kihasználta az alkalmat, és alkatrészeket cserélt, így kevesebb pozíciót veszített a büntetés miatt, mint egy esetleges jobb kvalifikációs szereplés után. A csapat brit vezére szerint elkerülhetetlen, hogy a szezon második felében Verstappent is megbüntessék.

„Biztos vagyok benne, hogy egy ponton be kell majd építünk egy extra motort Max autójába, a kérdés már csak az, hogy stratégiailag mikor tesszük meg ezt, szóval ezen még gondolkodunk a Hondával. De

elkerülhetetlen, hogy büntetést kapunk majd a szezon egyik futamára"

— mondta Christian Horner.

Verstappen tavaly nyár végén, a Forma-1-es Belga Nagydíjon kapott rajthelybüntetést alkatrészcsere miatt, de végül a 6. helyről is megnyerte a spái futamot.

Kapcsolódó cikkek