Lisztes Krisztián elmegy a Fraditól, európai topcsapathoz igazol

A magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapatának játékosa, Lisztes Krisztián 2024 nyarán csatlakozik az Európa Liga-győztes német együtteshez, az Eintracht Frankfurthoz – írta a fradi.hu.

Muhamed Besic, Nagy Ádám, Somália, Myrto Uzuni és Aissa Laidouni után ifjabb Lisztes Krisztián is csatlakozik azon Fradi-focisták közé, akik egy európai topbajnokság csapatába igazoltak – derült ki a klub hivatalos oldaláról. A Ferencváros ugyanis eladta a saját nevelésű, 18 éves támadóját a német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurtnak, amelyhez 2024 nyarán csatlakozik. Az idei szezonban tehát Lisztes még az új szerb vezetőedző, Dejan Sztankovics és a Fradi rendelkezésére áll.

Ifjabb Lisztes Krisztián 2021-ben kötött profi szerződést a csapattal, az NB I-ben 2022-ben mutatkozott be, majd tavaly nyáron a nemzetközi kupában is szerephez jutott a Shamrock Rovers elleni idegenbeli Európa Liga-playoff-meccsen. Ősszel az NB II-es „kis Fradi", a Soroksár színeiben 3 gólig jutott, majd 2023 januárjában szerződést hosszabbított a klubbal.

Az első csapatban a Leverkusen elleni El-nyolcaddöntő hazai visszavágóján is szerepet kapott, majd a Fehérvár elleni hazai bajnokin az első góljait is megszerezte: 2023. április 2-án, csereként beállva duplázott, 2-2-re mentve a meccset a Fradinak. A tavalyi idényben ezután még a Vasas, az Újpest és a Kisvárda ellen is gólt lőtt, és immáron két magyar bajnoki címmel rendelkezik.

Gera Zoltán irányítása alatt, egy Szlovákia elleni győztes góllal debütált a magyar U21-es válogatottban is, a szezon végén pedig a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Rangadó-gáláján megkapta az Év felfedezettje díjat.

A mostani szezonban már a Fehérvár és a Puskás Akadémia ellen is betalált az OTP Bank Ligában, a Shamrock Rovers elleni idegenbeli Konferencia Liga-selejtezőn pedig egy gólpasszt is kiosztott.

Ezek után vásárolta meg őt az egyszeres Bundesliga-bajnok, ötszörös DFB-kupa-győztes, valamint kétszeres UEFA-kupa-/Európa-liga-győztes Eintracht Frankfurt.

Ifjabb Lisztes Krisztián azonban ebben a szezonban a góljaival még a Fradi-tábort boldogítja majd – erősítette meg a klub.