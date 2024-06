A világ legszexisebb sportolónőjének tartott német Alica Schmidt a 4x400 méteres vegyes váltó tagjaként már biztosan kijutott az idei párizsi olimpiára, és hasonló volt a célja a női 4x400-as váltóval is. Az előfutamban futott 3:25,90-es időeredménnyel erre meg is van minden esélyük, ugyanis noha a kvóta még nem biztos, ezt az időeredményt még két, kvótával nem rendelkező váltónak kellene túlteljesítenie ahhoz, hogy ne legyen meg a párizsi indulás. A döntőben aztán ezen még javíthatott volna a német váltó, ám hiába volt hatalmas felhajtás a csapat körül, és mutatott be a Bild szerint látványos koreográfiát a Skadi Schier, Alica Schmidt, Luna Bulmahn és Eileen Demes alkotta egység, végül az előfutamban futott idejétől 1,21 másodperccel elmaradva utolsóként ért célba. A váltón belül második pozícióban futó Schmidt még a hetedik helyen adta át a botot Bulmahnnak, ám végül a spanyolok is megelőzték a németeket a római Olimpiai Stadionban.

Alica Schmidtnek csak a döntő előtt volt oka mosolyogni, a finálé nem sikerült jól a németeknek az atlétikai Eb-n

Fotó: Yagiz Gurtug / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Alica Schmidt először versenyezhet olimpián

Az U20-as és U23-as Európa-bajnoki éremmel rendelkező Alica Schmidt a futam után úgy értékelt, hogy

próbálta gyorsan elkezdeni a saját távját, de egy kicsit túl gyorsan sikerült, így a végére elfáradt – ezért sem maradt esély a német dobogóra.

Az Instagramon több mint 5 millió fős követőtáborral rendelkező Schmidt Párizsban pályafutása során először versenyezhet majd az olimpián, akár két versenyszámban is. A 25 éves futó ugyanis a 2021-es tokiói olimpiára hiába utazott el, ott végül nem állhatott rajthoz.