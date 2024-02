A második félidő hatalmas fordulatot hozott

Fotó: Paul ELLIS / AFP

A játékra és a szurkolásra is hatott Klopp dühe

A szünetben aztán Klopp a játékosait is megpróbálta feltüzelni az öltözőben, ez pedig eredményre is vezetett. Virgil van Dijk és Cody Gakpo góljaival két perc alatt fordított a Liverpool, majd Luis Díaz is betalált, a rendes játékidő utolsó percében pedig a 100. meccsén játszó Harvey Elliott állította be a végeredményt. A hazai játékosok közül a találkozó után