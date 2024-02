A gyorsan bekapott gólok után aztán megrogyott a Luton, Klopp több fiatalnak is lehetőséget adott, illetve tudott pihentetni is a hétvégi döntőre.

A végeredményt aztán a 90. percben állította be Harvey Elliott, a 4-1-es siker pedig azt is jelenti, hogy hétvégén is a Liverpool vezeti majd a tabellát, amikor a csapat a Chelsea ellen lép majd pályára a Ligakupa döntőjében. A bajnokságban a Manchester City és az Arsenal is lejátssza majd a 26. meccsét a bajnokságban, de az biztos, hogy megelőzni egyikük sem fogja a Liverpoolt.

