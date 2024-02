„Elég szomorúan megyünk haza a végeredmény miatt. Nagyon úgy gondolom, hogy ezt megnyerhettük volna. Nagyon jól játszottunk, különösen az első 30 percben, de a Napoli egy topcsapat. Viszont most nekik kell a mi szurkolóink ​​elé jönni, és mi minden tőlünk telhetőt beleadunk Barcelonában, hogy bejussunk a negyeddöntőbe. Ma este megmutattuk, hogy erős és versenyképes csapat vagyunk" – mondta Ronald Araújo, a Barcelona védője a Movistarnak.

„Sokat kell még dolgoznunk, de gratulálok a játékosoknak ehhez a teljesítményhez. Küzdöttünk, jó volt a második félidőnk és még nagyszerűbb az utolsó 15 percünk.

Nagyon tetszett a szellemiség, hogy a végén elhittük, hogy meg tudjuk nyerni ezt a meccset.

Az első fél órában küzdöttünk, de aztán reagált a csapat, és nagyon elégedett vagyok a cserejátékosokkal is – értékelt a Prime Videonak a szlovák szövetségi kapitányi posztot is betöltő Francesco Calzona. – Xavi is megdicsért, azt mondta, nem lehetett könnyű két nap után ezt megcsinálni, de megdicsértem én is őt, amiért olyan focit játszanak, amit nézni is szép, hogy még tíz centire sem távolodik el a labda."