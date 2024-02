Frenkie de Jong és Matteo Politano, a két 21-es többször egymásra találtak Nápolyban

Fotó: Tiziana FABI / AFP

Az edzők támadó felfogása közül a meccs elején a Barcelonáé látszott, a katalánok ugyanis letámadtak, és több hibára is kényszerítették a nápolyi védelmet. Az első veszélyes lövés Lamine Yamalé volt, aki minden idők legfiatalabb focistája lett, aki a BL egyenes kieséses szakaszában pályára lépett, de Alex Meret ki tudta bokszolni a bombáját.

Az olasz kapusra a folytatásban is szükség volt: Robert Lewandowski lövését kispárgázta, Ilkay Gündogan távoli kísérletét pedig nyújtózkodva szögletre ütötte.

A Napoli ezzel szemben egy-két blokkolt lövésig jutott, de azokat is főleg lesállás után követték el a hazai játékosok. Az első félidő hajrájára azonban feljavult a nápolyiak játéka, akik főleg a jobb oldalon voltak aktívak, a pontos beadások viszont elmaradtak. A Napoli így végül lövés nélkül zárta le a Barcelona-gólt sem hozó első játékrészt.

Csak 15 másodperc telt el a második félidőből, de máris több Napoli-próbálkozás volt, mint az elsőben összesen – Matteo Politano fejese viszont jócskán elkerülte a Barcelona kapuját. A túloldalon Gündogan lőtt először, de a lapos lövését könnyedén fogta Meret. A folytatásban is felváltva történtek az események a két kapu előtt, de az utolsó passzok jellemzően pontatlanok voltak, így nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki.

A 60. percben viszont jött Lewandowski, és Pedri passza után 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, megszerezve a vezetést a Barcelonának.

Robert Lewandowski szeptember óta először talált be a Bajnokok Ligájában

Fotó: Tiziana FABI / AFP

Pedri nem sokkal később megduplázhatta volna a katalánok előnyét, de a távoli lövésébe rosszul belenyúló Meret kezéről végül a kapu mellé pörgött a labda. A következő percekben leginkább cserékkel és szabálytalanságokkal telt az idő, majd

a 75. percben váratlanul, az első, kaput eltaláló lövéséből kiegyenlített a Napoli:

Victor Osimhen nyert párharcot a tizenhatoson belül Inigo Martínezzel szemben, majd a balra dőlő Marc-André ter Stegen mellett a jobb alsó sarokba gurított. A gól egyértelműen jó hatással volt a hangulatra és a hazaiak játékára is, és a folytatásban a Napoli állt közelebb a vezetés megszerzéséhez. Főleg Giovanni Simeone volt veszélyes, de az ő lövései is elkerülték Ter Stegen kapuját. Az utolsó 25 percben Xavi csapatának egyetlen lövése volt, ám Gündogan hosszabbításbeli tekerése is elkerülte a kaput, így a hajrában már az időt is húzó Barcelona végül döntetlennel utazhat a hazai visszavágóra.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

FC Porto (portugál) – Arsenal FC (angol) 1-0 (0-0)

gól: Galeno (94.)

SSC Napoli (olasz) – FC Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0)

gól: Osimhen (75.), ill. Lewandowski (60.)

A visszavágókat március 12-én rendezik Londonban, illetve Barcelonában.

