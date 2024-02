A Ferencváros azt is tisztán láthatja, milyen összegeket gyűjthet még be, ha sikerrel veszi a mostani kanyart – aztán talán a következőket is:

az aktuális siker, a 16 közé jutás 600 ezer eurót (233 millió forintot),

a 8 közé jutás 1 millió eurót (388 millió forintot),

a 4 közé jutás 2 millió eurót (777 millió forintot),

a döntőbe jutás 3 millió eurót (1,2 milliárd forintot) ér,

a kupagyőzelem pedig még 2 millió eurót.

Az Olimpiakosz keretének piaci értéke 116,8 millió euró (45,3 milliárd forint), jóval több, mint a Ferencváros játékosainak 52,4 eurós (20,3 milliárd forint) összértéke, így ma sem a Fradi lesz az esélyes.