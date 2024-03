Kylian Mbappé ezúttal nem sokat tett hozzá a PSG játékához

Fotó: AFP/Nicolas Tucat

A 64. percben aztán Luis Enrique, a Paris Saint-Germain edzője hármat is cserélt. A pályáról lehívott játékosok között pedig ezúttal is ott volt Kylian Mbappé, aki ezúttal is kínosan nevetgélve vette tudomásul, hogy megint le kell jönnie a pályáról, majd miután leért, bevonult az öltözőbe.

A világbajnok francia támadó a PSG legutóbbi hét meccséből csak egyet játszott végig. A vezetőedző Luis Enrique ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem haragszik az idény végén távozó játékosra, azért dönt mindig a lecserélése mellett, mert fel akarja készíteni a PSG-t arra az időszakra, amikor már nem lesz a csapattal a világ egyik legjobb játékosa.