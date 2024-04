Mi is megírtuk, hogy tárgyal a Liverpool a Feyenoord holland edzőjével, Arne Slottal, a 45 éves szakembernek azonban szerződése van a rotterdami csapattal, nem mellesleg pedig más csapatok is szeretnék megszerezni. Arne Slot az előző szezonban bajnoki címet nyert a Feyenoorddal, 2022 májusában pedig Konferencia-liga-döntőig vezette a rotterdami csapatot. A Liverpool megtette első ajánlatát a Feyenoordnak a Jürgen Klopp helyére kinézett edzőért, azonban a holland csapat elutasította azt.

Arne Slot szívesen lenne a Liverpool edzője

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Marcel van Dorst/NurPhoto

Közben újságírók már Slotot is megszólaltatták, aki nem is titkolta, hogy menne a Liverpoolhoz, annak ellenére, hogy a Bayern München és a Milan is érdeklődik iránta.

„Szerintem egyértelmű, hogy szívesen dolgoznék ott. Csak annyit mondhatok, hogy a klubok tárgyalásban állnak, én várakozó állásponton vagyok” – mondta Slot az ESPN-nek a Feyenoord csütörtöki meccse előtt és hozzátette, hogy arra számít, a két klub meg tud majd edzeni.

A hírek szerint muszáj is egyezségre jutni, mert a szerződésében szereplő kivásárlási ár ellenében csak jövő nyáron távozhatna a rotterdamiaktól.

A 45 éves Arne Slot folyamatos sikereket ér el a Feyenoord edzőjeként, mióta átvette Dick Advocaat helyét 2021-ben és nem költhet el általában túl sok pénzt a csapat megerősítésére. Slot korábban az AZ Alkmaart vezette, a rotterdami csapattal pedig ott volt a Konferencia-liga első döntőjében. Slot első szezonjában bronzérmes lett a bajnokságban a csapattal, a második szezonjában bajnok lett a csapat, a harmadikban pedig már megnyerte a Holland-kupát.

A Liverpoolnál először Xabi Alonso neve került elő, aki játszott a Liverpoolban és az egyik legtehetségesebb edzőnek tartják, de ő kijelentette, marad a bajnok Bayer Leverkusen csapatánál. Azóta szóba került a Sporting edzője, Rúben Amorim is, de úgy tűnik, ő is marad jelenlegi csapatánál, valamint a Brighton olasz menedzsere, Roberto De Zerbi is ott volt a jelöltek között.

