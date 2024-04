"A romániai elleni meccsek után most a szlovák válogatottal játszottunk hazai környezetben. Azért egymás után két meccset lejátszani nem egyszerű. 15 mezőnyjátékos és két kapus állt rendelkezésemre, ezért

három sorral játszottunk mindkét mérkőzésen. Folyamatosan cserélgettem a sorok összetételét, mert kíváncsi voltam arra, hogy kik azok a játékosok, akik a leginkább tudnak együtt dolgozni, és együtt csapatként működni a pályán. Ebből elég sokat láttam vissza, jó és rossz dolgokat egyaránt, de sokkal több jót, mint rosszat.

Illetve voltak félidőnként is különböző elképzelések. Az egyik félidőben például kettő centerrel próbáltunk játszani. Ugye ez egy új játékstílus, majd meglátjuk, hogy az Eb-n fogjuk-e használni, vagy sem, mennyire fog működni, vagy sem. Illetve, az utolsó félidőben az volt a célunk, hogy támadjunk le, teljesen mindegy, hogy áll a meccs, ha kicsit savasodnak a játékosok, akkor is tudjunk dominálni. Hogyha megvan a labda, akkor tartsuk meg, ameddig lehet, és ha jönnek ki, akkor nyilván kerüljünk mögéjük, és helyzeteket alakítsunk ki. Ha nincs meg, azonnal támadjunk vissza, és szerezzük vissza, és ha kimegy, akkor egyből támadjunk le, hiszen, hogyha az Eb-n esetleg hátrányba fogunk kerülni valaki ellen, akkor erre is fel kell tudnunk készülni. Voltak biztató jelek, de ott már azért több hiba is belecsúszott a játékba, ami teljesen normális, mert jelenleg itt tartunk. Fogunk még játszani majd a csehekkel, lesznek még edzések, tudjuk ezeket csiszolgatni, és remélem, mire eljutunk majd az Európa-bajnokságig, addigra még jobbak leszünk" - árulta el a szövetségi kapitány, Trencsényi János.

Felkészülési mérkőzések, 2024.04.09., Csepel

Magyarország-Szlovákia 4-2 (3-0)

Magyar gólszerzők: Laczkó, Kozó, Kiss, Domokos

Magyarország-Szlovákia 3-3 (1-0)

Magyar gólszerzők: Kész (2), Domokos

A 24 csapatos Európa-bajnokságot június 1. és június 9. között rendezik meg Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban.