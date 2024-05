Az Atalanta története első európai kupadöntőjére készült, míg a Bayer Leverkusen az 1988-as UEFA-kupa-döntő és a 2002-es Bajnokok Ligája-finálé után harmadszor játszhatott nemzetközi trófeáért a dublini Aviva Stadionban, ahol június 4-én az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott találkozik majd felkészülési meccsen az ír nemzeti együttessel. Az Európa-liga döntőjét Xabi Alonso együttese 51 veretlen meccsel a háta mögött, német bajnokként és Német Kupa-döntőre készülve várhatta; míg Gian Piero Gasperini csapata az Olasz Kupa-finálé elvesztése után, de a jövő évi Bajnokok Ligája-indulás biztos tudatában érkezett a találkozóra. Az Atalanta Musso – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Zappacosta, Éderson, Koopmeiners, Ruggeri – De Ketelaere, Lookman, Scamacca; a Leverkusen Kovar – Stanisic, Tah, Tapsoba – Frimpong, Xhaka, Palacios, Hincapié – Grimaldo, Wirtz, Adli felállásban kezdte meg a második számú európai kupasorozat fináléját.

Ademola Lookman az Atalanta csapatának szerzett kétgólos előnyt a Leverkusen elleni Európa-liga-döntőben

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

Lookman duplájával az Atalanta 26 perc után két góllal vezetett

A találkozó első perceiben a mezőnyben folyt a játék, majd az Atalanta fokozatosan vette át az irányítást. Matteo Ruggeri beadásánál még megmenekült a Bayer Leverkusen, de a 12. percben ez már nem sikerült: Davide Zappacosta jobb oldalról gurított középre, a második hullámban érkező

Ademola Lookmanról pedig jócskán lemaradt Exequiel Palacios, és a nigériai csatár 8 méterről a kapu jobb oldalába bombázott (1-0).

A Leverkusen Josip Stanisic révén a 19. percben találta el először a kaput, de a lövése nem okozott gondot Juan Mussónak. Hét perccel később viszont a túloldalon nem volt esélye a kapusnak: egy védelmi hiba után a Bayer térfelének közepén

szerzett labdát Lookman, majd két csel után, 17 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (2-0), ezzel az első afrikai játékossá vált, aki duplázott egy európai kupadöntőben.

Kétgólos hátrányban kezdett magára találni Xabi Alonso csapata, Granit Xhaka, Alex Grimaldo és Florian Wirtz előtt is adódott egy-egy lehetőség a szünetig, miközben Kovács István játékvezető sárga lapokkal próbálta megfékezni a pályán egyre feszültebb hangulatot (a lelátón viszont egyre hangosabb volt a tízezernyi olasz drukker). Matej Kovar a 43. percben tudott először védeni, ekkor Charles De Ketelaere lövését hárította, így kétgólos maradt a bergamói előny az első félidő végére.

A második félidőben is kitartott a bergamói védelem, Lookman történelmet írt

A szünetben mindkét vezetőedző egyet-egyet változtatott: az olaszoknál a kiújult sérülése miatt távozó Kolasinac helyett Scalvini, a németeknél a szerkezetváltás érdekében Stanisic helyett Boniface lépett pályára. Ennek ellenére az Atalanta kezdte veszélyesebben a második félidőt, több bergamói támadásnál is az utolsó pillanatban tudtak tisztázni a leverkuseni védők. Xabi Alonso együttese ezután ismét magára talált, de sokáig nem tudta megdolgoztatni Mussót, az olasz védelem ugyanis jól tette a dolgát. Szűk egy óra után Gasperini frissített a csapatán, De Ketelaere-t Pasalic váltotta. Az Atalanta játékosai azonban a következő percekben is beszorultak, és amikor kellett, szabálytalankodtak, amikor pedig csak lehetett, az időt próbálták húzni a Leverkusen-szurkolók nagy bosszúságára. Andrich és Hlozek is a pályára lépett a gyógyszergyáriaknál, de ők sem tudtak segíteni a csapatukon, amely sorsa a 75. percben végleg eldőlt.