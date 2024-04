A whoscored.com adatai alapján a pályafutása eddigi 60 nemzetközi mérkőzésén átlagosan 25 szabálytalanságot fújt le, összesen pedig 24 (meccsenként 0,4) büntetőt ítélt, valamint 266 (4,43) sárga lapot és a pályán 11 (0,18) kiállítást osztott ki.

Kovács István 2023 januárjában Nagykároly díszpolgára lett, majd szeptemberben a ProSport nevű román sportlap arról számolt be, hogy 10 hónap alatt 40 meccset vezetett, amiért összesen több mint 80 millió forintnak megfelelő összeget kapott fizetésként, de a katari vb-n való tevékenykedéséért is több mint 30 millió forintnyi összeg ütötte a markát. Kovács a fizetéséről szóló pletykákat tagadta, és a Barcelona-PSG meccset követő román sajtóvisszhang alapján továbbra sem a ProSport lesz a legtámogatóbb újságja.

Kovács István tönkretette a Barcelona–PSG meccset, szörnyű teljesítményt nyújtott”

– vette észre a Magyar Nemzet a ProSport reakcióját, miközben a másik neves román sportlap, a Gazeta Sportuliror egyenesen dicsérte Kovács István ténykedését, és leírta, hogy a bíró szinte tökéletesen vezette a meccset.

A korábban említett rangos tornákon felül kiemelendő, hogy Kovács István vezetett már meccset a szaúd-arábiai, az egyesült arab emírségekbeli, az egyiptomi és a katari bajnokságban is, de volt már bíró vb-selejtezőkön, illetve korosztályos Eb-ken és vb-ken is. A legtöbbször azonban természetesen a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban tevékenykedik, összesen 346 alkalommal fújta ott már a sípot az elmúlt bő másfél évtizedben – ugyanakkor a közelmúltban nem ő, hanem Marcel Birsan vezeti a legtöbb meccset a hazájában, nem sokkal Kovács István és testvére, Szabolcs előtt.

Kovács István az elmúlt években a világ egyik legismertebb játékvezetőjévé vált

Fotó: NurPhoto via AFP/Urbanandsport/NurPhoto

Kovács István közelmúltbeli BL-botrányai

A Bajnokok Ligája előző szezonjában is egy negyeddöntős párharc során vált főszereplővé Kovács István. Az olasz házirangadó első meccsén az AC Milan fogadta az SSC Napoli együttesét, és 1-0-s milánói vezetésnél, a 74. percben a romániai magyar bíró második sárga lappal kiállította a nápolyiak egyik legjobbját, André Zambo Anguissát. Ám utólag kiderült, hogy a Theo Hernández elleni "szabálytalanságért" nem kellett volna lapot adni, ezért pedig az UEFA úgy döntött, hogy

Kovács a 2022-23-as szezon hátralévő részében nem vezet több európai kupameccset. Magyarul az UEFA eltiltotta, vagy, ha jobban tetszik, levette őt a sakktábláról.

A Napolit azonban ez nem vigasztalta. Az odavágó eredménye ugyan már nem változott, ám a kiállítás miatt Anguissa nem léphetett pályára Nápolyban, és a meccs 10 sárga lapja közül egyet Kim Mindzse kapott, amely miatt a dél-koreai focistának szintén ki kellett hagynia a visszavágót. Ezek pedig közrejátszhattak abban, hogy a Milan megőrizte az egygólos előnyét, és elődöntőbe jutott.

Anguissa kiállítása nagyban befolyásolta a tavalyi BL-negyeddöntős párharcot

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia/NurPhoto

Az idei BL-tavaszon a Barcelona–PSG előtt a nyolcaddöntő első mérkőzései közül az Inter–Atlético meccs volt a romániai magyar focibíróé, és a találkozón a milánói drukkerek egy elmaradt tizenegyest (a 13. percben Nahuel Molina kezezéséért) és egy elmaradt kiállítást (a 82. percben a már sárga lapos Stefan Savic reklamálásáért) is számon kértek rajta. Végül egyiket sem ítélte meg, az Inter így "csak" 1-0-ra győzött, és ez az előny a visszavágóra nem tartott ki az olasz klub számára.

Kovács István botrányai Romániában

Romániában először 2014 októberében, egy Targu Mures–Steaua Bucuresti bajnoki után lett negatív hős Kovács Istvánból, az 1-0-s marosvásárhelyi győzelemmel záruló találkozón ugyanis teljesen elvesztette az irányítást. A szezon végén a tabella első két helyén záró csapat összecsapásán 6 sárga lapot és 2 piros lapot osztott ki a bíró, de ennél sokkal többet is tehetett volna, a hihetetlenül durva játék következtében ugyanis már az első félórában három kényszerű cserére került sor a fővárosiaknál, végül pedig két Steaua-játékost kórházba is kellett szállítani – Claudiu Keserü agyrázkódást szenvedett, és semmire nem is emlékezett a megsérülése pillanatából.

„A román bajnok majdnem két év után veszített el idegenbeli meccset a bajnokságban, az 1-0-s marosvásárhelyi vereség

Kovács István botrányos játékvezetése miatt hagyott keserű ízt mindenkiben, aki nézte a meccset"

– írta a találkozó után a Steaua Bucuresti (mai nevén FCSB) hivatalos oldala, amely Kovácsot számos hibával, többek között egy elmaradt büntetővel is megvádolta. A Gazeta Sporturilor pedig története során először adott a lehetséges 10-ből 0-s osztályzatot egy játékvezetői teljesítményre.

Kovács István a román bajnokikon is olykor főszereplővé lép elő

Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi/NurPhoto

Kovács István egy 2022-es nyilatkozatában arról beszélt, hogy

szerinte a román bajnokság legtöbb játékosa a focipályán is alfa-hím akar lenni, és a mentalitásukból fakadóan mindent jobban akar tudni a játékvezetőnél is, ez pedig a román liga egyik legfőbb problémája.

E kijelentés óta pedig rendszeresen megtalálják őt a focisták és az edzők egy-egy vitatott döntése után. Lássuk a csak az ebben az idényben történt nagyobb botrányait Romániából!

Tavaly augusztusban, a román SuperLiga 7. fordulójában az UTA Arad 2-1-re győzött az FCSB csapata ellen. A találkozón Kovács Istvánnak nem volt jelenése, de testvére, Szabolcs volt a videóbírós csapat tagja, és a meccs után a fővárosiak tulajdonosa, a magyargyűlölő George Becali úgy nyilatkozott, hogy szerinte a Kovács fivérek szándékosan ítéltek többször is a csapata ellen.

„Amióta a labdarúgásban vagyok, csak gondom volt vele [Kovács Istvánnal]. Nagyon jó bíró volt és most is az, de amikor a mi meccsünkön bíráskodik hibázik. Most megkaptam a testvérét is. Van-e még valami rokona, hogy bírót csináljon abból is? Küldjék csak a magyarokat bíráskodni a meccseinkre.

Hogyan is nyerhetném így meg a bajnokságot? A magyaroknak bajuk van velem”

– idézte Becali szavait a maszol.ro. A FCSB tulajdonosa azzal is megtámadta, hogy tudomása szerint Kovács István a CFR Cluj egykori elnöke, Iuliu Muresan cégétől vette a kolozsvári lakását. – „Meg kellene nézni a fedhetetlenségét, hogy lássuk mennyiért is vette.”

Kovács István néhány nappal később reagált Becali vádaskodására, és egyértelműen cáfolta.

„Valóban van két ingatlanom Kolozsváron, de azok közül egyiket sem Varga [Ioan, a Cluj jelenlegi tulajdonosa] vagy Muresan urak, vagy velük kapcsolatban álló személyek vásárolták. Mindkettőt banki hitel segítségével vásároltam, aminek a részleteit azóta is havonta fizetem. Együttműködöm bármilyen nyomozással, legyen az sport vagy egyéb, és bármilyen iratot bemutatok bizonyítékként” – jelentette ki, majd hozzátette, semmilyen problémája nincs Becalival és a FCSB-vel, mint ahogyan soha nem is célzott arra kollegáinak vagy akár a testvérének, hogy a bukaresti klub ellen fújjon a meccseken. Kovács István azt is leszögezte, hogy fedhetetlensége vitathatatlan és senki sem tudja az ellenkezőjét bebizonyítani. –

Becali úr engem támadva próbál nyomást helyezni a bíráskodásra. De én nem fogom eltűrni, hogy felhasználjon a játékához.”

A magyargyűlölő, rasszista George Becalit egyébként idén áprilisban további hat hónapra eltiltotta a román szövetség, miután újfent szexista kijelentéssel bírált egy női játékvezetőt. A jelenleg a román ligát vezető FCSB ugyanakkor akár már a hétvégén, öt fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosíthatja a bajnoki címét.

George Becali, az FCSB tulajdonosa

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Néhány héttel a Kovács-Becali-incidens után azonban jött még egy ehhez hasonló botrány Kovács István pályafutásában. 2023 szeptemberében, a román bajnokság szezonbeli 9. fordulójában a CFR Cluj hazai pályán 1-0-ra győzte le a Petrolul Ploiesti csapatát. A találkozó után Kovács István játékvezetőt többen az eredmény elcsalásával vádolták, amiért két, teljesen egyértelműnek tűnő tizenegyest nem ítélt meg a vendégeknek. Adrian Porumboiu, korábbi nemzetközi szintű román játékvezető egyenesen tajtékzott, amiért az egyébként Kolozsváron élő Kovács egy bizalmas becenéven szólította a Cluj egyik játékosát, Mário Camorát – írta a ProSport.

Idén februárban jött a következő eset, ekkor a Sepsi OSK hazai pályán 3-1-re kikapott az Universitatea Craiova ellen, a találkozó után pedig a sepsiszentgyörgyi klub elnök-tulajdonosa, Diószegi László egy elmaradt büntetőt és piros lapot kért számon Kovács Istvánon, akitől nyilvános bocsánatkérést is várt. Ám mindhiába, így Diószegi azzal a hivatalos kéréssel fordult a román szövetséghez, hogy többé ne delegálják Kovácsot a Sepsi meccseire. A hazaiak edzője, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Bernd Storck ennél jóval visszafogottabban, de szintén kritizálta a játékvezetőt:

Ő az ország legjobbja, de ma nem volt szerencséje a döntésekkel."

Kovács István idén nem először okozott elégedetlenséget

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

A Sepsi–Craiova mérkőzésen történteknek híre ment Franciaországba is, a Marseille ugyanis miután megtudta, hogy a Villarreal elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján Kovács István lesz a játékvezető, azzal a kéréssel fordult az UEFA-hoz, hogy változtassa meg a bíróküldést – végül Kovács maradt, a Marseille pedig a 3-1-es vereség ellenére továbbjutott. Természetesen ehhez a különös kéréshez nagyobb köze lehet annak, hogy az Olympique Marseille 2023 augusztusában elvesztette a Panathinaikosz elleni Bajnokok Ligája-selejtezőt, amelyet éppen Kovács István vezetett... Ám úgy tűnik, a francia fociszurkolók a kedden történtek után valamelyest megbékélhetnek a romániai magyar játékvezetővel, az ítéletei következtében ugyanis nem volt kérdés, hogy a Paris Saint-Germain jutott be a Bajnokok Ligája idei kiírásának elődöntőjébe.

