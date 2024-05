Sokan megkérdőjelezhetik Ádám Martin helyét is, aki dél-koreai bajnokságban a 2024-es idényében megrendezett 11 meccsből 7-szer lépett pályára, átlagosan egy félidőnyi lehetőséget kapva. De a hatalmas termetű csatár is többször bizonyította, hogy a padról beszállva képes új lendületet adni a támadójátéknak. És ugyanez igaz Gazdag Dánielre is, aki amerikai klubja, a Philadelphia Union gólrekordere lett. És ugyan maga Marco Rossi illette kritikával a törökök és a koszovóiak elleni két felkészülési meccs után - még, ha maga a kapitány nem is látja így, szerinte csak elmondta a nyilvánvalót -

de látszik, hogy továbbra is bízik a gyors, képzett, kiváló rúgótechnikájú középpályásban.

Ennél a bizalomnál pedig kevés értékesebb dolog van egy játékos számára különösen a nemzeti csapatban.

Rossi elbújt a döntés elől?

Szó sincs erről! A kapitány ugyan egy viccel ütötte el a kezdőkapus kilétére vonatkozó kérdést, miszerint lehet, hogy kapus nélkül fog játszani, hogy ne kelljen választania Gulácsi Péter és Dibusz Dénes között (egyébként már választott). Ránézésre mintha a keret összeállításában is ezt a megúszást választotta volna - de ez csak a látszat! Szokása szerint egyenesen megmondta, hogy egyszerűen nincs több olyan játékosa, akit bátran behívhatna a válogatottba.

És talán egy picivel lehetett volna bátrabb, de akkor éppen a csapat legnagyobb erősségét, az összeszokottságot tette volna kockára, azt az erényt, aminek nem kis részbe köszönhető, hogy 14 meccs óta veretlen a magyar válogatott.

De, ahogy Rossi mindig hangsúlyozza: övé a döntés joga, így övé a felelősség is, ha pedig valami rosszul sül el, ő lesz az első, aki kiáll a nyilvánosság elé vállalja a következményeket, és, ahogy korábban soha, úgy most sem félti az állását. A legjobb persze az lenne, ha nem kellene magyarázkodnia, mert az azt jelenti, hogy fantasztikusan szerepelt az Eb-n a magyar válogatott.