Az angol és a spanyol sajtó is ”elájult” azon, hogy Bellingham spanyolul mondott beszédet, az angolok briliánsnak nevezték a légiós nyelvtudását, pedig nem mondott egy túlságosan hosszú köszöntő beszédet. Azért is nagy szó, hogy a mindössze 20 éves focista máris spanyolul beszél, mert a legtöbb angol focistának általában nem sikerül elsajátítania egy másik idegen nyelvet, sokszor nincsenek is rákényszerítve, hiszen a legtöbben ma már beszélnek angolul is. Bellingham ráadásul korábban már volt légiós, hiszen ezt megelőzően a Bundesligában szerepelt, Németországban.

Jude Bellingham főszerepet vállalt az ünneplésben is

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Elég csak a walesi Gareth Bale-re gondolni, aki hosszú évekig focizott a Real Madridban, de nem nagyon lehetett hallani spanyolul beszélni, miközben Bellingham csak nyáron igazolt a spanyol bajnokságba a Borussia Dortmundtól, amely csapattal éppen a londoni BL-döntőben találkozhat majd újra három hét múlva.

A 15. BL-sikerére készülő Real Madrid előbb a spanyol bajnoki címet ünnepelte meg, a szokásoknak megfelelően nyitott tetejű buszon mentek egy kört Madridban, majd a Cibeles szökőkútnál kötöttek ki, ahol a teraszról mondott beszédet többek között Bellingham, aki bemutatta a szokásos gólörömét is, amikor kitárt karokkal ünnepelteti magát.

Az angol előbb a világ legjobb játékosának nevezte Vinicius Juniort még a buszon nyilatkozva, majd megköszönte a szurkolók szeretetét és a támogatásukat, majd kijelentette, hogy Londonban is nyerni fognak, ahol majd a BL-döntőt rendezik a Wembley stadionban.

Bellingham hamar megtanult spanyolul, de könnyen lehet, hogy már a klubváltás előtt tudta, hogy spanyolul kell tanulnia, hiszen szemet vetett rá a madridi csapat. Madridban ott van vele az anyukája is, miközben az apuka Sunderlandbe költözött, ahol a kisebbik fiú, Jobe focizik.

A Real Madrid szombaton a Granada otthonában lépett pályára, Carlo Ancelotti csapata pedig tartalékosan is 4-0-ra nyert.

