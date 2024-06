A magyar focistáé volt a szerdai játéknap egyik legszebb megmozdulása - videó

A németországi labdarúgó Eb-n válogatottunk sajnos a második csoportmérkőzését is elveszítette, a svájciak elleni 3-1-es vereség után szerdán a németektől is kikapott, 2-0-ra, de összehasonlíthatatlanul jobban játszott. Marco Rossi együtteséből Sallai Roland volt az egyik legharcosabb (ezt már az első percben láthattuk), aki a stuttgarti találkozón többször rukkolt ki látványos technikai megoldással. Az egyik, vagyunk inkább két egymást követő mozdulatára, egy labdalevételre, majd egy parádés passzra, ami közelről Szoboszlai Dominikhez ment, az Európai Labdarúgó-szövetség is felfigyelt, és megosztotta az X-oldalán - szúrta ki a Magyar Nemzet.