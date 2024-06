A skót edző történelmet írna, a sztárjátékos leinná magát a sárga földig

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a 17. férfi labdarúgó Európa-bajnokságról, Németországból.

A skótok a nyitófordulóban megsemmisítő, 5-1-es vereséget szenvedtek a németektől, azonban a hatalmas pofonból felálltak és a második körben pontot szereztek a mieinket legyőző svájciaktól. Steve Clarke szövetségi kapitány az Eb előtt azt mondta, a négy pont megszerzése a cél.

„Tudtuk, hogy ez az utolsó meccsen dől majd el. Reméljük, meg tudjuk mutatni, hogy megtanultuk a leckét, hiszem az előző Eb-n is ez volt a célunk, de akkor nem jött össze. A játékosok megkapták a regenerációt, információkkal láttuk el őket. Remélem, jó eredményt érünk el. Már az is óriási dolog, hogy azon a ponton vagyunk, hogy egy győzelemmel továbbmehetünk” – mondta a skótok mestere, akinek a csapata az előző Eb két döntetlent és egy vereséget tudott felmutatnia.

A skót válogatott szövetségi kapitánya, Steve Clarke győzelemben és továbbjutásban gondolkodik a magyar csapat elleni Eb-meccsen

Fotó: AFP / AFP or licensors

A magyarok fegyelmezettek, mellette nagyon veszélyesek a labdával. Vannak remek játékosaik, akikre figyelnünk kell. Hasonló felállással és rendszerben játszunk. Remélem, a mi rendszerünk kicsit jobb”

– folytatta Steve Clarke, akit a szigetországban futballozó magyarokról is kérdeztek.

„Ismerjük Kerkez Milost, Szoboszlai Dominikot és Callum Styles-t, felkészültünk belőlük, mert jó elemzőcsapatunk van. Szoboszlai van a legtöbbet az újságokban, de más top játékosai is vannak a magyar csapatnak” – mondta a 60 éves szakember, aki motivációs beszéddel is készülni fog a meccs előtt.

„Meg fogom próbálni, de mindenki érzi a meccs súlyát, sokat beszéltünk róla. Az első meccs előtt talán túl sokat is beszéltünk róla. A három pontra kell koncentrálni, nincs más forgatókönyv. Most sokkal több tapasztalatunk van, ha gyakrabban tudnánk kijutni ilyen tornákra, akkor tudnánk, mire lehet számítani. Legutóbb nem volt így, de a puding próbája az evés, úgyhogy most meglátjuk, tudtunk-e fejlődni” – tette hozzá a skótok szövetségi kapitánya.

John McGinn a Premier League-ben szereplő Aston Villa csapatkapitánya és a skót válogatott egyik legfontosabb játékosa. Ráadásul a 29 éves középpályásnak különleges lesz a találkozó, ugyanis a rokonai Magyarországon élnek.