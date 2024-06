Újabb magyar csodára várunk: ha este nyernek az angolok, Magyarország továbbjutott!

Az angolok azért két meccs után így is vezetik a csoportjukat 4 ponttal az egyaránt 2 pontos dánok és szlovének előtt, és tulajdonképpen továbbjutónak tekinthetők, de végső esélyesnek már senki nem tartja őket. Persze vannak jó játékosaik, mert Szoboszlai liverpooli csapattársa, Trent Alexander-Arnold, Bukayo Saka, vagy az eddig ugyan keveset mutató, de zseniális Phil Foden, vagy a gólrekorder Harry Kane is képes lehet eldönteni egy meccset, de már a szakértők is inkább a rosszat látják, mint a jót.

Vagyis a jelenlegi angol csapat van annyira rossz, hogy csak döntetlent játsszon a szlovénekkel, igaz talán annyira jó is, hogy megverje őket. Ha Szlovénia kihúzza döntetlennel Kölnben, akkor jobb gólkülönbségével (kereken 0) a mieink elé kerül, míg, ha nyer, akkor biztosan továbbjut.

Veszélyes kis csapat a szlovén

Matjaz Kek csapatát, mint fentebb írtuk, még a nyolcaddöntőre sem tartották esélyesnek a rajt előtt, ehhez képest a C csoport sokkal többre taksált együttesével, a dánokkal és a szerbekkel is 1-1-es döntetlent játszott, utóbbi ellen pedig inkább csalódottak lehetnek a döntetlen miatt.

A csapat legnagyobb sztárja az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak,

valamint a Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársaként a Bundesliga 4. helyezett csapatában, a Bajnokok Ligájába jutó RB Leipzigben csillogó csatár, Benjamin Sesko.

Benjamin Sesko mindig gólra tör

Fotó: AFP

Rajtuk kívül ketten fociznak még topligában, ők is a Serie A-ból kis híján kipottyanó Udinese csapatában. A többiek az európai másod- és harmadvonal bajnokságaiból (francia, török, osztrák, lengyel, Serie B és persze a szlovén élvonal) érkeztek, mégis látványos, gyors, nem egyszer kreatív focit képesek játszani.

Bosszúra készülnek az angolok?

Sokakban felvetődhet a kérdés a Nemzetek Ligájában lejátszott magyar-angol meccsek után. 2022 júniusában tíz napon belül ugyanis kétszer vertük meg az angol az egy évvel korábban Eb-döntőt játszó (és elveszítő) angolokat, akiknek biztosan nem esett jól a budapesti 0-1 sem, de a Wolverhamptonban elszenvedett 4-0-s vereség egyenesen megalázó volt a számukra.