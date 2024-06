A Szoboszlaiék ellen csaló bírónak megkegyelmezett az UEFA, már egész Amerika róla beszél

Danny Makkelie a stuttgarti Eb-meccs után rengeteg kritikát kapott, amiért Németország vezető gólja előtt nem fújta le Ilkay Gündogan szabálytalanságát a magyar válogatott védőjével, Willi Orbánnal szemben. A találkozó végül 2-0-s német győzelemmel zárult, a hajrában pedig még egy erősen vitatható ítélete volt a játékvezetőnek, amikor Emre Can kezéhez ért a labda a német tizenhatoson belül – ám ennél az esetnél sem Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének kedvezett Makkelie döntése. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) azonban szombat délelőtt arról tájékoztatott, hogy a holland bíró mégis kap még mérkőzést az Európa-bajnokságon: a csoportkör harmadik fordulójában a hétfői olasz-horvát meccsen ő fújja a sípot.

A holland bíró, Danny Makkelie Amerikában is a középpontba került

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A jelenleg épp a Copa América tornán házigazdaként szereplő Egyesült Államok egyik legismertebb lapja, a New York Times is megjelenített egy cikket Danny Makkeliéről az Európa-bajnokság idején. A cikk kiemeli, hogy Makkelie civilben rendőrként dolgozik Rotterdamban, fiatalkorában pedig labdarúgás mellett kosárlabdában is játékvezető volt. 2011-ben lett nemzetközi játékvezető, 2020-ban vezetett már Európa-liga-döntőt, a mostani pedig már a második Eb-je. 2021-ben többek között az olasz-török nyitómérkőzést és

az angol-dán elődöntőt is megkapta, utóbbi hosszabbításában pedig hatalmas botrányt váltott ki a Raheem Sterling elesése miatt befújt büntetője

(többek között azért is, mert akkor éppen két labda volt a pályán), amely következtében végül Anglia jutott döntőbe.

Az Eb holland bírója, Danny Makkelie már Cristiano Ronaldót is felbosszantotta

A New York Times részletezi, hogy 2021-ben Cristiano Ronaldo is kifakadt a holland bíróra, amikor nem adta meg a Szerbia elleni vb-selejtezős gólját: azután, hogy a portugál csalódottan a fűbe dobta a csapatkapitányi karszalagját, a közösségi oldalán is kritizálta a játékvezető tevékenységét.

Makkeliének egyébként a 2022-es Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő során is akadt egy botránya: miután a Paris Saint-Germain elveszítette a Real Madrid elleni párharcot, a párizsiak elnöke úgy reagált, hogy Makkeliét "meg akarja ölni".