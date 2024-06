A franciák és az osztrákok is egyenes ágon, a selejtezőcsoportjukból jutottak ki a németországi Európa-bajnokságra. Az Eb D jelű csoportjának második meccsére – miután az elsőn Hollandia legyőzte Lengyelországot – az osztrák válogatott Pentz – Posch, Danso, Wöber, Mwene – Seiwald, Sabitzer – Laimer, Baumgartner, Grillitsch – Gregoritsch; míg Didier Deschamps együttese Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández – Griezmann, Kanté, Rabiot – Dembélé, Mbappé, M. Thuram felállásban lépett pályára. Mindezt kiváló hangulatban, a két szurkolótábor már a mérkőzés előtt is hangolt a düsseldorfi összecsapásra.

Ausztria hiába próbálta meg meglepni az ellenfelét, a franciák tudták irányítani a mérkőzést az első percektől kezdve. Eleinte beívelésekkel próbálkozott a világbajnoki ezüstérmes, majd Kylian Mbappé rohama is helyzetet eredményezett, de Patrick Pentz kapus hárította a próbálkozásokat. A folytatásban inkább a mezőnyben zajlott a játék, egészen a 36. percig, amikor Christoph Baumgartner előtt már csak Mike Maignan állt, de a francia kapus védeni tudta az osztrák játékos lövését. Ez pedig megbosszulta magát, hiszen szinte az ellentámadásból

Mbappé lódult meg a jobb oldalon, majd Maximilian Wöber tette bele a fejét szerencsétlenül a középre adott labdába, így a saját kapujába csúsztatta azt.

A szünetre így egygólos francia vezetéssel mehettek a csapatok.

Maximilian Wöber (középen) öngóljával szerzett vezetést a francia válogatott az Ausztria elleni Eb-meccsen

Fotó: AFP / AFP or licensors

A második játékrész elején Kylian Mbappé vezethette rá Pentzre a labdát, de a francia csatár csúnyán mellé tekert, majd Marcus Thuram lövése és Antoine Griezmann kísérlete sem akadt be, így továbbra is szoros volt a találkozó. Ralf Rangnick együttese küzdött, próbálkozott, de helyzetig és lövésig elvétve jutott csak el, és azok sem voltak veszélyesek. Az olykor az időt is húzó francia válogatott egy-egy kontrából zárhatta volna le végleg a meccset (például a csereként beálló Olivier Giroud révén), ám végül a csapat megmaradt egy gólnál – az azonban győzelmet ért.

A hajrában még

az ellenfelébe egy beívelésnél belefejelő Kylian Mbappé sérülése következtében nagy botrány alakult ki,

ugyanis Deschamps le akarta cserélni a játékosát, de a játékvezető sem erre, sem Mbappé pályára lépésére nem adott engedélyt. Így, miközben támadtak az osztrákok, az orrát fogó Mbappé besétált a pályára, majd (orrsérüléssel!) leült a földre. A bíró megállította a játékot, Mbappé pedig az őrjöngő osztrák kispad előtt sárga lapot kapott – mielőtt lecserélték.