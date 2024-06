Gyermekek izzasztották meg Gulácsiékat, miután Marco Rossi elsétált

Kerkez Milos és Gulácsi Péter ezúttal tizenhat, 6 és 14 év közötti gyermek kérdéseire válaszolt húsz percen keresztül a magyar válogatott médiaközpontjában, Weiler im Allgäuban. A fiatalok néhány nappal az esemény előtt jelentkezhettek a lehetőségre, és azok jutottak be rá, akik a legérdekesebb, legjobb kérdéseket küldték be. A kérdések között szerepeltek olyanok is, hogy mi a kedvenc ételük vagy zenéjük, mennyi pénzt keresnek a focival, vagy milyen taktikával készülnek a németek ellen, de végül Kerkeznek és Gulácsinak sem kellett lelepleznie féltve őrzött titkait. A két magyar focista az esemény végén közös fotókkal és aláírásokkal búcsúzott a gyermekektől.

Gulácsi Pétert is megizzasztották a gyermekek kérdései

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Az első perctől kezdve érezzük a helyiek szeretetét, csodálatos a vendéglátás itt Weilerben, és ez a sajtóesemény is megmutatta, hogy mennyire sokan kíváncsiak a magyar válogatottra. Én nagyon élveztem ezt a húsz percet, a gyerekek őszinte kíváncsisággal kérdeztek minket a pályafutásunkról, a profi futball kulisszáiról és néhány személyes kérdés is elhangzott.

Kaptunk néhány nehéz kérdést is, de igyekeztünk mindenre válaszolni, remélem, a gyerekek is annyira jól érezték magukat ebben a rövid időben, mint amennyire mi"

– mondta az mlsz.hu-nak Gulácsi Péter.

A Magyar Nemzet helyszíni tudósításából kiderült, hogy a gyermekek közül volt, aki magyar színekbe öltözve érkezett, más viszont német válogatott szerelésben: egy szőke kisfiú a szerdai ellenfél, Jamal Musiala mezében kérdezte Gulácsiékat. A lap hozzátette,

Marco Rossi szövetségi kapitány és segítője, Cosimo Inguscio a hétfői nap első felét egy nagy sétával töltötte,

a két szakember mintegy három kilométeres kört járt be a településen, a helyi templom mellett elsétálva és egy kisebb túraútvonalat is érintve.

A válogatott kedden délelőtt még tart egy edzést Weiler im Allgäuban, majd ebéd után busszal indul útnak a mintegy 200 kilométerre lévő Stuttgartba, ahol szerdán a házigazda német válogatott ellen lép pályára. A magyar együttes vasárnap este ugyancsak a stuttgarti arénában, Skócia ellen zárja az Európa-bajnokság csoportkörét.